В Самарской области на трассе Р-241 встало движение из-за ДТП

В среду, 9 июля, с 18:30 в Самарской области на автомобильной дороге Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара" временно ограничено движение для всех видов транспорта из-за ДТП, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".