В Самарской области на трассе Р-241 встало движение из-за ДТП

В среду, 9 июля, с 18:30 в Самарской области на автомобильной дороге Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара" временно ограничено движение для всех видов транспорта из-за ДТП, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
В среду, 9 июля, с 18:30 в Самарской области на автомобильной дороге Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара" временно ограничено движение для всех видов транспорта из-за ДТП, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.