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В четверг, 26 ноября, в 17:15 в поселке Звездный Красноярского района столкнулись автомобили Lada Granta и Nissan Rogue, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"