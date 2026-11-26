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В среду, 25 ноября, около 13:12 в Жигулевске в районе дома № 8 по ул. Никитинской под колеса Lada Vesta попал пенсионер.

Фото: ГУ МВД по Самарской области