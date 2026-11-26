Освоиться в новой среде помогают в Самаре представителям Индии. Для них прошел адаптационный курс в рамках проекта "Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов в Самарской области". Спикеры "Дома дружбы народов" рассказали о нормах поведения в российском обществе, основах законодательства и миграционных правилах.

В рамках встречи спикеры из "Дома дружбы народов" провели лекции и показали видеоматериалы, разработанные Федеральным агентством по делам национальностей. Такие встречи — это инструмент укрепления межнационального согласия и интеграции в рамках Стратегии государственной национальной политики.

"Для нас является очень важным этот момент, чтобы люди чувствовали, что о них заботятся. Для них мы организуем вот такие адаптационные мероприятия, которые позволяют освоиться и знать в какие инстанции обращаться, какие документы необходимы", — отметил Александр Чистяков.

В Самарской области при поддержке правительства Самарской области и ФАДН России с июля по декабрь 2026 года реализуется проект "Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов".

Проект направлен на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, профилактику конфликтов, а также на изучение норм законодательства и ответственности за их нарушение.

"На данной встрече у нас собрались представители трудящихся из Индии, и так как им, наверное, достаточно трудно пока эту информацию получить, они очень внимательны и организованы", — рассказала начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО "Дом дружбы народов" Зульфия Ачилова.

В рамках проекта организованы выездные практико-ориентированные занятия непосредственно на предприятиях и в местах проживания иностранных граждан. Мероприятия уже охватили несколько муниципальных образований Самарской области: Самару, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Сергиевский и Ставропольский районы. В работе выездной экспертной группы принимают участие представители Самарского университета им. Королева, Фонда "Развитие профессиональных коммуникаций" и специалисты "Дома дружбы народов".