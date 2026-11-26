Освоиться в новой среде помогают в Самаре представителям Индии. Для них прошел адаптационный курс в рамках проекта "Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов в Самарской области". Спикеры "Дома дружбы народов" рассказали о нормах поведения в российском обществе, основах законодательства и миграционных правилах.
В рамках встречи спикеры из "Дома дружбы народов" провели лекции и показали видеоматериалы, разработанные Федеральным агентством по делам национальностей. Такие встречи — это инструмент укрепления межнационального согласия и интеграции в рамках Стратегии государственной национальной политики.
"Для нас является очень важным этот момент, чтобы люди чувствовали, что о них заботятся. Для них мы организуем вот такие адаптационные мероприятия, которые позволяют освоиться и знать в какие инстанции обращаться, какие документы необходимы", — отметил Александр Чистяков.
В Самарской области при поддержке правительства Самарской области и ФАДН России с июля по декабрь 2026 года реализуется проект "Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов".
Проект направлен на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, профилактику конфликтов, а также на изучение норм законодательства и ответственности за их нарушение.
"На данной встрече у нас собрались представители трудящихся из Индии, и так как им, наверное, достаточно трудно пока эту информацию получить, они очень внимательны и организованы", — рассказала начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО "Дом дружбы народов" Зульфия Ачилова.
В рамках проекта организованы выездные практико-ориентированные занятия непосредственно на предприятиях и в местах проживания иностранных граждан. Мероприятия уже охватили несколько муниципальных образований Самарской области: Самару, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Сергиевский и Ставропольский районы. В работе выездной экспертной группы принимают участие представители Самарского университета им. Королева, Фонда "Развитие профессиональных коммуникаций" и специалисты "Дома дружбы народов".
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...