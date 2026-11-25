25 ноября в Самаре открылись сборы руководителей Ассоциаций ветеранов СВО и заместителей высших должностных лиц регионов ПФО. Участники обменяются опытом оказания помощи ветеранам в социализации и трудоустройстве, обсудят развитие инновационного и адаптивного спорта, а также работу по увековечению памяти погибших в ходе СВО и поиску пропавших без вести бойцов.
От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова участников семинара поприветствовал заместитель полпреда Александр Тихонов: "Мы проводим первую встречу в таком составе — вместе собрались представители государственной власти и руководители общественных объединений, чья главная задача — быть опорой для наших бойцов, возвращающихся домой из зоны специальной военной операции".
Александр Тихонов также выразил благодарность органам государственной власти и лично губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву за всестороннюю поддержку в организации этого значимого для Приволжского федерального округа мероприятия.
Приветствие от имени губернатора Самаркой области Вячеслава Федорищева в адрес участников окружных сборов зачитал его заместитель Владимир Кий.
Как отметил Вячеслав Федорищев, ветераны СВО — гордость современной России: "Ассоциация, скрепленная фронтовым братством, консолидирует ветеранское движение в нашей стране и помогает каждому защитнику найти свое достойное место в мирной жизни. Убежден, что выработанные в ходе сборов решения и обмен лучшими практиками обогатят опыт каждого региона-участника и послужат совершенствованию комплексной системы поддержки наших героев".
В ходе совещания было отмечено, что в регионах округа система поддержки ветеранов, их родных и близких постоянно развивается и пополняется новыми инициативами. Особое внимание уделяется трудоустройству и организации профессиональной ориентации ветеранов СВО, а также прохождению реабилитации, диспансеризации и санаторно-курортного лечения, созданию "безбарьерной среды" для ветеранов с инвалидностью и переводу в цифровой и проактивный (беззаявительный) формат региональных мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.
В настоящее время в Самарской области действует 47 мер поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Об одной из них рассказала заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева: "По инициативе регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО в регионе принят Закон о квотировании рабочих мест, в том числе дистанционных. Это позволяет ребятам с ампутацией работать из дома в адаптированных условиях. Также из областного бюджета выделяются средства на адаптирование придомовых территорий ребят с инвалидностью".
Тему трудоустройства ветеранов продолжила руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции Наталья Полянскова. "Самарская область входит в десятку регионов лидеров по уровню официального трудоустройства наших ребят, которые возвращаются к мирной жизни. Много проектов с федеральным участием, в том числе по духовно-просветительской деятельности, по психологическому восстановлению. Большое внимание в регионе уделяется поддержке семей участников СВО с детьми. Сегодня мы рады поделиться опытом и перенять лучшие практики наших коллег", — отметила Наталья Полянскова.
Важность психологической поддержки подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин: "В регионе действует принцип "равный — равному", когда консультант программы, такой же ветеран специальной военной операции помогает вернуть к мирной жизни равного себе товарища по боевым действиям".
Депутат Самарской Губернской Думы, Герой России Максим Девятов отметил, что Самарская область была одним из пилотных регионов Ассоциации ветеранов СВО: "В Самарской области выстроена система поддержки участников СВО и членов их семей, помощь в трудоустройстве, реабилитация и другие вопросы решаются в плановом порядке. Многие наши практики транслируются в других регионах".
Председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Татарстан Владимир Майстренко отметил, что такой формат общения позволяет представителям регионов обсудить пути решения многих актуальных вопросов: "Важно, что мы собираемся с представителями исполнительных и законодательных органов власти и можем донести до них свое видение, проблематику и пути решения проблем".
О своих инициативах и проектах на семинаре рассказали представители всех регионов ПФО. Так, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, Герой Российской Федерации Александр Лапин поделился опытом военно-патриотического воспитания молодежи, об открытии Дома ветеранов рассказал председатель региональной общественной организации "Ассоциация ветеранов специальной военной операции Пермского края" Александр Григоренко, о работе региональной общественной организации
"Ветераны СВО Оренбуржья" доложил её председатель Аким Коваль, проект "СВОи рядом" представил председатель Ульяновской областной общественной организации "Ассоциация ветеранов специальной военной операции" Валентин Наумов. С основным докладом о перспективных направлениях развития Ассоциации ветеранов СВО выступил исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владимир Горох (г. Москва).
"Такие мероприятия, как окружные сборы, всероссийские сборы, помогают нам в честном диалоге определить те инструменты, с помощью которых мы будем реализовывать главную цель. А это реабилитация, ресоциализация и возвращение к мирной жизни участников СВО", — поделился мнением Владимир Горох.
Подводя итоги работы Ассоциаций, Александр Тихонов подчеркнул динамику роста членов ассоциаций: "В начале 2026 г. в рядах ассоциаций состояло чуть более 4 тыс. человек, а к октябрю текущего года эта цифра выросла почти до 9 тыс. ветеранов. Это не просто количественный показатель: он отражает растущее доверие бойцов к общественным объединениям и понимание того, что здесь они найдут реальную помощь и поддержку".
На семинаре отмечено, что сегодня ветераны активно вовлечены в деятельность ассоциаций. Они оказывают поддержку семьям своих боевых товарищей, участвуют в поиске без вести пропавших, организуют гуманитарные миссии на прифронтовые территории. Важное место занимает и просветительская работа: создаются школьные музеи, посвященные героям, формируются спортивные команды из числа ветеранов, получивших инвалидность в ходе боевых действий. Кроме того, ветераны вносят значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи — одну из ключевых государственных задач.
"Как неоднократно подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, воспитание молодого поколения на основе патриотических ценностей, уважения к истории страны и подвигам защитников Отечества — это фундамент будущего России", — отметил замполпреда Александр Тихонов.
В этот же день участники окружных сборов почтили память военнослужащих, отдавших жизнь за справедливость, свободу и сохранение исторической памяти, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Памятная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в Самаре прошла с участием ветеранов, юнармейцев и представителей общественных организаций. Мероприятие состоялось в День российского военного миротворца.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...