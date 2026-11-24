МТС открыла спортивную площадку с уличными тренажерами в жилом микрорайоне Крутые Ключи. Универсальный комплекс из 12 силовых тренажеров расположен на бульваре Ивана Финютина рядом с детской игровой площадкой у дома № 63.
Каждый тренажер оборудован подробным описанием и специальным QR-кодом с видео-инструкцией по использованию. Тренажеры на разные группы мышц подобраны с учетом экспертизы опытных тренеров. Ранее МТС открыла такой универсальный комплекс для занятий спортом в соседнем микрорайоне Кошелев-Парк рядом со школой № 1 на улице Пешкова.
"В нашем регионе жители хорошо знают успешные социальные проекты МТС и видят их большую пользу для людей. Наша универсальная площадка на бульваре Финютина позволит жителям микрорайона Крутые Ключи заниматься спортом рядом с домом в любое удобное время. Комплекс оборудован всем необходимым, здесь могут тренироваться как взрослые, так и школьники. В прошлом году вместе с Корпорацией "КОШЕЛЕВ" мы уже реализовали такой проект в соседнем микрорайоне "Кошелев-Парк", где жители теперь активно занимаются спортом круглый год", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
"МТС — надёжный партнёр, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Компания не только развивает связь в регионе и создаёт удобные цифровые сервисы, но и системно реализует социальные проекты, которые помогают самарцам вести здоровый образ жизни. Опыт "Кошелев-Парка" показал, что такие проекты востребованы: жители занимаются на спортивной площадке МТС круглый год. Теперь и семьи из "Крутых Ключей" смогут тренироваться рядом с домом. Благодарим МТС за профессионализм, внимание к людям и вклад в развитие городской среды. Уверен, наши совместные проекты будут продолжаться", — отметил генеральный директор СЗ "Кошелев-Проект Самара" Михаил Солынин.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...