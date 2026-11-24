МТС открыла спортивную площадку с уличными тренажерами в жилом микрорайоне Крутые Ключи. Универсальный комплекс из 12 силовых тренажеров расположен на бульваре Ивана Финютина рядом с детской игровой площадкой у дома № 63.

Каждый тренажер оборудован подробным описанием и специальным QR-кодом с видео-инструкцией по использованию. Тренажеры на разные группы мышц подобраны с учетом экспертизы опытных тренеров. Ранее МТС открыла такой универсальный комплекс для занятий спортом в соседнем микрорайоне Кошелев-Парк рядом со школой № 1 на улице Пешкова.

"В нашем регионе жители хорошо знают успешные социальные проекты МТС и видят их большую пользу для людей. Наша универсальная площадка на бульваре Финютина позволит жителям микрорайона Крутые Ключи заниматься спортом рядом с домом в любое удобное время. Комплекс оборудован всем необходимым, здесь могут тренироваться как взрослые, так и школьники. В прошлом году вместе с Корпорацией "КОШЕЛЕВ" мы уже реализовали такой проект в соседнем микрорайоне "Кошелев-Парк", где жители теперь активно занимаются спортом круглый год", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

"МТС — надёжный партнёр, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Компания не только развивает связь в регионе и создаёт удобные цифровые сервисы, но и системно реализует социальные проекты, которые помогают самарцам вести здоровый образ жизни. Опыт "Кошелев-Парка" показал, что такие проекты востребованы: жители занимаются на спортивной площадке МТС круглый год. Теперь и семьи из "Крутых Ключей" смогут тренироваться рядом с домом. Благодарим МТС за профессионализм, внимание к людям и вклад в развитие городской среды. Уверен, наши совместные проекты будут продолжаться", — отметил генеральный директор СЗ "Кошелев-Проект Самара" Михаил Солынин.