Петербургский предприниматель Ринат Бичурин предложил региональному правительству построить высокоскоростную железную дорогу: поезда смогут идти со скоростью до 400 км/ч, а путь между двумя крупнейшими городами области займет всего 15 минут. Об этом сообщают создатели проекта "Новое метро Самары".

Проект планируют реализовать на частные деньги, а окупаемость обеспечить за счет аренды коммерческих помещений на станциях и развития прилегающих территорий. Стоимость проезда инициатор обещает сделать сопоставимой с тарифами городского общественного транспорта.

В перспективе линию предполагается встроить в большую скоростную сеть, которая свяжет Поволжье с Москвой, югом и севером страны.