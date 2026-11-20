Семья Дурновых, Фадеевых из Самары в числе 68 семей - финалистов конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершила свое путешествие по Калининградской области.
Поездка открыла программу путешествий для всех 328 финалистов второго сезона. За пять дней семьи побывали в Калининграде, Светлогорске, Балтийске, Зеленоградске, пос. Янтарный и на Куршской косе. Они услышали самый большой орган России в Кафедральном соборе, познакомились с процессом добычи и обработки янтаря, изготовили елочные игрушки из янтарной крошки и дошли до самой западной точки страны. А еще - встретились с родственниками после нескольких лет разлуки, собрали вместе членов семьи, живущих в разных городах и странах, впервые поднялись в воздух и увидели море рядом с детьми, родителями, бабушками и дедушками.
Семья Воробьевых, Камневых из Тамбовской области отправилась в путешествие вшестером - мама Анастасия, дочь София, сестра мамы Алена, бабушка Светлана Николаевна и дедушка Николай Сергеевич. Вместе с ними поехал трехлетний сын Анастасии Демьян - во время дистанционного этапа он помогал родным снимать конкурсные видео.
Уже в Калининграде количество человек в семье прибавилось: на один день к экскурсионной группе присоединился сын Светланы и Николая Алексей, он живет в городе уже три года, и все это время родные не виделись с ним лично.
"Алексей незаметно подошел к нашей группе и некоторое время наблюдал за нами, пока мы его не увидели. А потом были объятия, подарки и настоящая буря эмоций. В тот день рядом оказались все мои дети, внуки и муж. Все самое дорогое для меня было со мной. Это был самый счастливый для нашей семьи день за последние три года", - поделилась радостью Светлана Воробьева.
Хотя музыка занимает важное место в жизни Алексея, для него, так же как и для остальных участников тура, посещение Кафедрального собора состоялось впервые. Он самостоятельно освоил несколько инструментов и создал музыкальную группу, для которой сам пишет тексты и музыку, исполняет вокальные и инструментальные партии. Его младшая сестра Алена учится игре на фортепиано, поэтому органный концерт особенно впечатлил брата и сестру.
Для 17-летней Алены, девятилетней Софии и трехлетнего Демьяна это был первый полет на самолете. Младший участник успел пройти путь от восторженного "вау" до момента, когда стало немного страшно, а затем снова заинтересовался происходящим. Семья сохранила его первые впечатления на видео, так же, как и другие моменты, которые они не раз будут пересматривать.
Семья Курловых, Крапивиных, Воротниковых из Волгоградской области в поездку отправилась в составе родителей Алексея и Ирины, их детей Арсения и Златы, бабушки Нины Михайловны, а также племянницы и крестницы Кристины.
Пока семья знакомилась с Калининградской областью, к их маршруту добавились еще 650 км. Узнав о поездке родных, живущая в Германии племянница Ирины Светлана отложила дела и отправилась к ним на автомобиле. В детстве Ирина и Светлана были близкими подругами, однако после переезда Светланы в другую страну стали видеться реже, а с начала пандемии ковида ни разу не встречались лично.
"Света написала нам короткое сообщение: "Выезжаю к вам", утром мы его увидели и поняли, что она уже приближается к российской границе. Когда наконец встретились, никак не могли наобниматься и наговориться. У нас с собой были сладкие гостинцы из Волгограда, и мы передали их Свете для всей ее семьи как теплый привет с родины", - рассказала Ирина Курлова.
Бабушке Нине Михайловне встреча с Балтийским морем вернула воспоминания о юности. В 16-17 лет она приезжала в Ригу по летней школьной путевке и с тех пор хранила в памяти впечатления о балтийском побережье. На пляже в Янтарном она вдохнула морской воздух и сказала: "Как же здесь пахнет моей молодостью!.." Но только теперь рядом с ней стояли внуки, которые увидели Балтику впервые.
Семья Рыжовых, Квасовых из Чувашской Республики поехала в путешествие полным составом своей команды: 79-летний дедушка Николай Алексеевич, родители Эдуард и Ольга, их дочь Дарья и двойняшки Мария и Александр. Дедушка живет в деревне Шаймурзино, Дарья - в Москве, остальные участники - в Чебоксарах, поэтому путешествие позволило всей команде провести несколько дней вместе.
Николай Алексеевич вырос в послевоенное время, в молодости участвовал в освоении целины и некоторое время жил на Дальнем Востоке. Всю жизнь он работал водителем, побывал во многих городах и теперь с особым интересом наблюдает, как они меняются. Вместе с семьей он прошел всю экскурсионную программу, а по возвращении намерен рассказывать близким об архитектуре Калининграда, природе Балтики, добыче янтаря и людях, которых встретил в поездке.
"Никогда не думал, что мне доведется побывать в таком удивительном месте. Это ли не счастье - вместе с внуками и детьми гулять по берегу Балтийского моря, вдыхать морской воздух и любоваться волнами?" - радовался Николай Алексеевич.
В Янтарном семья увидела весь путь камня, от добычи до готового украшения в ювелирном доме Amber Terra. Участники обратили внимание, что старинное название янтаря - "алатырь" - перекликается с названием города Алатыря в Чувашской Республике. На мастер-классе дети, родители и дедушка изготовили новогодние игрушки из янтарной крошки, а на территории карьера каждый впервые самостоятельно нашел свой камень. Теперь янтарные шары будут появляться на семейной елке и напоминать о поездке.
Семья Голубевых, Федотовых из Костромской области объединяет 35 человек, а в конкурсную команду вошли шесть родственников трех поколений. В Калининградскую область отправились 71-летняя Надежда Семеновна, ее дочери Наталья и Мария, приемный сын Арсений, а также внучки Дарья и Ксения. Все они впервые увидели Балтийское море, а для Надежды Семеновны, Натальи и Арсения поездка стала еще и первым путешествием на самолете.
Особенно семье запомнился Зеленоградск. Участники рассматривали многочисленные арт-объекты с котами и теплые домики для животных, установленные на улицах города. В Светлогорске Голубевы-Федотовы гуляли по набережной, любовались Балтикой и, по семейной традиции, бросили в море монеты.
"Перед первым полетом бабушка и сын Арсений очень волновались и во время взлета крепко держались за руки. Когда самолет поднялся над облаками, бабушка долго смотрела в иллюминатор и сказала, что только теперь по-настоящему почувствовала, какая у нас огромная и красивая страна. А уже на берегу Балтийского моря мы загадали желания и бросили в воду монетки. Бабушка пожелала всем здоровья и сказала, что ее монетка обязательно приведет нас сюда снова. Для нас это стало обещанием продолжать путешествовать вместе", - вспоминает Мария Голубева.
Возможность отправиться в путешествие по России получили все 328 семейных команд, вышедшие в финал второго сезона конкурса "Это у нас семейное". В следующем году программа продолжится в Кабардино-Балкарской Республике, республиках Бурятия, Карелия и Татарстан, Мурманской области и Ставропольском крае. Программа в каждом регионе занимает несколько дней и включает обзорные экскурсии по городам и посещение местных достопримечательностей.
Конкурс "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" входит в национальный проект "Семья". Его задачи связаны с укреплением института семьи, поддержкой межпоколенческих отношений и развитием традиций через совместную деятельность. Финал второго сезона прошел с 5 по 8 июля. Победителями стали 60 семей, получивших сертификаты номиналом 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Всего участниками второго сезона стали 726191 человек в составе 196576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...