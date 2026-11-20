Семья Дурновых, Фадеевых из Самары в числе 68 семей - финалистов конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершила свое путешествие по Калининградской области.

Поездка открыла программу путешествий для всех 328 финалистов второго сезона. За пять дней семьи побывали в Калининграде, Светлогорске, Балтийске, Зеленоградске, пос. Янтарный и на Куршской косе. Они услышали самый большой орган России в Кафедральном соборе, познакомились с процессом добычи и обработки янтаря, изготовили елочные игрушки из янтарной крошки и дошли до самой западной точки страны. А еще - встретились с родственниками после нескольких лет разлуки, собрали вместе членов семьи, живущих в разных городах и странах, впервые поднялись в воздух и увидели море рядом с детьми, родителями, бабушками и дедушками.

Семья Воробьевых, Камневых из Тамбовской области отправилась в путешествие вшестером - мама Анастасия, дочь София, сестра мамы Алена, бабушка Светлана Николаевна и дедушка Николай Сергеевич. Вместе с ними поехал трехлетний сын Анастасии Демьян - во время дистанционного этапа он помогал родным снимать конкурсные видео.

Уже в Калининграде количество человек в семье прибавилось: на один день к экскурсионной группе присоединился сын Светланы и Николая Алексей, он живет в городе уже три года, и все это время родные не виделись с ним лично.

"Алексей незаметно подошел к нашей группе и некоторое время наблюдал за нами, пока мы его не увидели. А потом были объятия, подарки и настоящая буря эмоций. В тот день рядом оказались все мои дети, внуки и муж. Все самое дорогое для меня было со мной. Это был самый счастливый для нашей семьи день за последние три года", - поделилась радостью Светлана Воробьева.

Хотя музыка занимает важное место в жизни Алексея, для него, так же как и для остальных участников тура, посещение Кафедрального собора состоялось впервые. Он самостоятельно освоил несколько инструментов и создал музыкальную группу, для которой сам пишет тексты и музыку, исполняет вокальные и инструментальные партии. Его младшая сестра Алена учится игре на фортепиано, поэтому органный концерт особенно впечатлил брата и сестру.

Для 17-летней Алены, девятилетней Софии и трехлетнего Демьяна это был первый полет на самолете. Младший участник успел пройти путь от восторженного "вау" до момента, когда стало немного страшно, а затем снова заинтересовался происходящим. Семья сохранила его первые впечатления на видео, так же, как и другие моменты, которые они не раз будут пересматривать.

Семья Курловых, Крапивиных, Воротниковых из Волгоградской области в поездку отправилась в составе родителей Алексея и Ирины, их детей Арсения и Златы, бабушки Нины Михайловны, а также племянницы и крестницы Кристины.

Пока семья знакомилась с Калининградской областью, к их маршруту добавились еще 650 км. Узнав о поездке родных, живущая в Германии племянница Ирины Светлана отложила дела и отправилась к ним на автомобиле. В детстве Ирина и Светлана были близкими подругами, однако после переезда Светланы в другую страну стали видеться реже, а с начала пандемии ковида ни разу не встречались лично.

"Света написала нам короткое сообщение: "Выезжаю к вам", утром мы его увидели и поняли, что она уже приближается к российской границе. Когда наконец встретились, никак не могли наобниматься и наговориться. У нас с собой были сладкие гостинцы из Волгограда, и мы передали их Свете для всей ее семьи как теплый привет с родины", - рассказала Ирина Курлова.

Бабушке Нине Михайловне встреча с Балтийским морем вернула воспоминания о юности. В 16-17 лет она приезжала в Ригу по летней школьной путевке и с тех пор хранила в памяти впечатления о балтийском побережье. На пляже в Янтарном она вдохнула морской воздух и сказала: "Как же здесь пахнет моей молодостью!.." Но только теперь рядом с ней стояли внуки, которые увидели Балтику впервые.

Семья Рыжовых, Квасовых из Чувашской Республики поехала в путешествие полным составом своей команды: 79-летний дедушка Николай Алексеевич, родители Эдуард и Ольга, их дочь Дарья и двойняшки Мария и Александр. Дедушка живет в деревне Шаймурзино, Дарья - в Москве, остальные участники - в Чебоксарах, поэтому путешествие позволило всей команде провести несколько дней вместе.

Николай Алексеевич вырос в послевоенное время, в молодости участвовал в освоении целины и некоторое время жил на Дальнем Востоке. Всю жизнь он работал водителем, побывал во многих городах и теперь с особым интересом наблюдает, как они меняются. Вместе с семьей он прошел всю экскурсионную программу, а по возвращении намерен рассказывать близким об архитектуре Калининграда, природе Балтики, добыче янтаря и людях, которых встретил в поездке.

"Никогда не думал, что мне доведется побывать в таком удивительном месте. Это ли не счастье - вместе с внуками и детьми гулять по берегу Балтийского моря, вдыхать морской воздух и любоваться волнами?" - радовался Николай Алексеевич.

В Янтарном семья увидела весь путь камня, от добычи до готового украшения в ювелирном доме Amber Terra. Участники обратили внимание, что старинное название янтаря - "алатырь" - перекликается с названием города Алатыря в Чувашской Республике. На мастер-классе дети, родители и дедушка изготовили новогодние игрушки из янтарной крошки, а на территории карьера каждый впервые самостоятельно нашел свой камень. Теперь янтарные шары будут появляться на семейной елке и напоминать о поездке.

Семья Голубевых, Федотовых из Костромской области объединяет 35 человек, а в конкурсную команду вошли шесть родственников трех поколений. В Калининградскую область отправились 71-летняя Надежда Семеновна, ее дочери Наталья и Мария, приемный сын Арсений, а также внучки Дарья и Ксения. Все они впервые увидели Балтийское море, а для Надежды Семеновны, Натальи и Арсения поездка стала еще и первым путешествием на самолете.

Особенно семье запомнился Зеленоградск. Участники рассматривали многочисленные арт-объекты с котами и теплые домики для животных, установленные на улицах города. В Светлогорске Голубевы-Федотовы гуляли по набережной, любовались Балтикой и, по семейной традиции, бросили в море монеты.

"Перед первым полетом бабушка и сын Арсений очень волновались и во время взлета крепко держались за руки. Когда самолет поднялся над облаками, бабушка долго смотрела в иллюминатор и сказала, что только теперь по-настоящему почувствовала, какая у нас огромная и красивая страна. А уже на берегу Балтийского моря мы загадали желания и бросили в воду монетки. Бабушка пожелала всем здоровья и сказала, что ее монетка обязательно приведет нас сюда снова. Для нас это стало обещанием продолжать путешествовать вместе", - вспоминает Мария Голубева.

Возможность отправиться в путешествие по России получили все 328 семейных команд, вышедшие в финал второго сезона конкурса "Это у нас семейное". В следующем году программа продолжится в Кабардино-Балкарской Республике, республиках Бурятия, Карелия и Татарстан, Мурманской области и Ставропольском крае. Программа в каждом регионе занимает несколько дней и включает обзорные экскурсии по городам и посещение местных достопримечательностей.

Конкурс "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" входит в национальный проект "Семья". Его задачи связаны с укреплением института семьи, поддержкой межпоколенческих отношений и развитием традиций через совместную деятельность. Финал второго сезона прошел с 5 по 8 июля. Победителями стали 60 семей, получивших сертификаты номиналом 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Всего участниками второго сезона стали 726191 человек в составе 196576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах.