В 15:10 в четверг, 19 ноября, на территории Самарской области объявлена ракетная опасность, сообщает МЧС.

Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.

Гражданам напоминают, что публикация фото и видео с БПЛА и другой военной техникой, последствий их применения запрещена. "Публикация помогает врагу координировать свои действия с целью нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре",- написал в своем канале Макс глава Самары Иван Носков.

Рекомендуется оставаться дома, укрыться в помещении со сплошными стенами, где нет окон. Не приближаться к окнам.

Если вы на улице или в транспорте проследуйте в ближайшее укрытие либо иное безопасное место.