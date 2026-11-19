В Самарской области завершается реализация мероприятий по благоустройству городской среды в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2026 году планируется благоустроить 131 общественную и 102 дворовые территории. На текущий момент обновлено 220 объектов.

"Мы не просто ремонтируем территории, а создаем места, где людям действительно приятно находиться. Каждый обновленный сквер, пешеходная зона или детская площадка - это вклад в качество жизни наших жителей. Преображение происходит не только в крупных, но и в малых городах. Главное, что именно жители определяют приоритеты благоустройства через голосования и инициативы. Такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно нужны людям. Поэтому важно, чтобы территории могли долго служить жителям, а этого можно добиться только высоким качеством проводимых работ", - подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В рамках благоустройства общественных пространств проведена реновация детских и спортивных площадок. Благоустроено 14 объектов в следующих населенных пунктах:

- детская площадка на улице Хуторской в селе Ширяево;

- детская игровая площадка по улице Советской в Безенчуке;

- детский игровой комплекс "Фрегат" по улице Заречной в Большой Черниговке;

- детская площадка около СК "ЦСК ВВС" в Рощинском;

- детская игровая площадка на улице Западной в Клявлино;

- детская площадка на улице Солнечной в поселке Мирный;

- детские игровые площадки на улицах Пролетарской и Раздольной в Челно-Вершинах;

- детская площадка на улице Комсомольской в селе Черновка;

- детская спортивная площадка в поселке Волжском;

- универсальная детская спортивная площадка "Для всех" в микрорайоне В-1 в Жигулевске;

- территория спортивной площадки за ГБОУ "СОШ №10" в Отрадном;

- спортивная площадка "Спорт любить - здоровым быть" на улице Школьной в селе Новый Сарбай;

- спортивная площадка "Курс на спорт" на улице Советской в селе Сырейка.

Новые детские площадки радуют детей яркими красками и современным оборудованием: установлены игровые комплексы, качели, горки, песочницы, скамейки для родителей, уложены безопасные покрытия.

Так, в селе Ширяево на улице Хуторской обустроена современная детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием, включающая многофункциональный игровой комплекс с горками и лазалками, качели для разных возрастов, яркие карусели и пружинные качалки, уютные скамейки для родителей, а также тротуары. Новая площадка стала безопасным пространством для активного отдыха детей и точкой притяжения семей. Символично, что ее открытие состоялось в День села.

В безенчукском микрорайоне Военный городок появилась долгожданная современная площадка для детей, за обновление которой в прошлом году проголосовало почти 800 жителей: площадка радует детей яркими красками и современным игровым оборудованием, родители могут наблюдать за детьми, сидя на удобных скамеечках, а в вечернее время пространство освещено.

В селе Черновка Кинель-Черкасского района обновлена детская площадка на улице Комсомольской: на песчаном покрытии установлены большой игровой комплекс, качели, карусели, полоса препятствий "Змейка", есть ограждение, а для родителей размещены комфортные скамейки. "Наша площадка уже пугала старым оборудованием, того и гляди, ребенок мог получить какую-нибудь травму. Да и маловата она была. Благодарим, что включили нашу площадку в нацпроект, и сейчас все довольны результатом", - рассказывает жительница села Наталья Иванова.

На территории детского игрового комплекса "Фрегат" в Большой Черниговке, воплощена оригинальная идея исторического корабля, размещенного на берегу живописной реки. Излюбленное место отдыха сельчан в Клявлино - территория музея под открытым небом - также пополнилось детской игровой площадкой с песчаным покрытием и ограждением.

Обустроенные спортивные площадки предоставляют каждому возможность найти подходящий спортивный снаряд в зависимости от возраста и физической формы. Как правило, это универсальные площадки с полимерным покрытием для командных игр, тренировок и занятий физкультурой.

Примером комплексного подхода стала универсальная детская спортивная площадка "Для всех" в микрорайоне В-1 Жигулевска, спроектированная так, чтобы здесь было интересно каждому, от малышей до подростков и взрослых: спортивные и игровые элементы распределены по зонам, чтобы никто не мешал друг другу. На территории спортивного объекта установлены основные малые архитектурные формы - детский игровой комплекс, песочница, качели и карусель, воркаут-комплекс и уличные тренажеры, стол для настольного тенниса.

Напомним, благоустройство общественных территорий в Самарской области стало возможным благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", реализация которого ведется с привлечением средств федерального и регионального бюджетов. Общественные пространства выбраны жителями региона по итогам онлайн-голосования на портале "Госуслуги" в 2025 году.