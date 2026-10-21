В Новокуйбышевске проведут реконструкцию мусорного полигона

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области запланировал выделение субсидии Новокуйбышевску. Средства пойдут на реконструкцию полигона ТБО и ПО. Информация об этом содержится в реестре расходных обязательств ведомства на 2027–2029 годы.

Объект находится на улице Промышленной, в 1 км к юго-западу от промзоны. Провести его реконструкцию решили, чтобы увеличить мощность размещения до 225 тысяч тонн в год. Срок выполнения работ — 2031 год.

Общий размер субсидии минприроды составит 800 млн рублей, в том числе в: