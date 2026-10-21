В Новокуйбышевске проведут реконструкцию мусорного полигона

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области запланировал выделение субсидии Новокуйбышевску. Средства пойдут на реконструкцию полигона ТБО и ПО. Информация об этом содержится в реестре расходных обязательств ведомства на 2027–2029 годы.
Объект находится на улице Промышленной, в 1 км к юго-западу от промзоны. Провести его реконструкцию решили, чтобы увеличить мощность размещения до 225 тысяч тонн в год. Срок выполнения работ — 2031 год.
Общий размер субсидии минприроды составит 800 млн рублей, в том числе в:
- 2027 году — 50 млн рублей;
- 2028 году — 50 млн рублей;
- 2029 году — 700 млн рублей.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.