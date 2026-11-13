В Самаре убрано 40 деревьев, разрушавших стену набережной

В Самаре на спуске по ул. Осипенко в рамках благоустройства территории у причала р. Волги удалено 40 аварийных дикорастущих ив, которые угрожали набережной, пишет sgpress.ru.

Как пояснил директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов, специалисты обнаружили повреждения стволов, а корневая система деревьев уже начала разрушать подпорную стенку.

"До паводка мы защитим подпорную стенку, — отметил Артемий Анисимов. — На деревьях специалистами-дендрологами были обнаружены трещины, затрагивающие не только кору, но и глубокие слои древесины, а также внутренние разрушения стволов. Они представляли угрозу безопасности людей, особенно в случае сильного ветра — уже фиксировались случаи падения крупных веток".

В ближайшие дни подрядчик займется выкорчевкой пней и выравниванием площадки. Позже на этой территории будет сделано компенсационное озеленение.