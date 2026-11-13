В Самаре убрано 40 деревьев, разрушавших стену набережной

В Самаре на спуске по ул. Осипенко в рамках благоустройства территории у причала р. Волги удалено 40 аварийных дикорастущих ив, которые угрожали набережной, пишет sgpress.ru.
Как пояснил директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов, специалисты обнаружили повреждения стволов, а корневая система деревьев уже начала разрушать подпорную стенку.
"До паводка мы защитим подпорную стенку, — отметил Артемий Анисимов. — На деревьях специалистами-дендрологами были обнаружены трещины, затрагивающие не только кору, но и глубокие слои древесины, а также внутренние разрушения стволов. Они представляли угрозу безопасности людей, особенно в случае сильного ветра — уже фиксировались случаи падения крупных веток".
В ближайшие дни подрядчик займется выкорчевкой пней и выравниванием площадки. Позже на этой территории будет сделано компенсационное озеленение.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.