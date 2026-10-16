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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" обсудила с жителями Самары вопросы благоустройства участков ремонта теплосетей

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Т Плюс" встретились с жителями Октябрьского, Промышленного и Кировского районов Самары для обсуждения восстановления благоустройства после ремонтов тепловых сетей. В ходе выезда энергетики посетили восемь адресов, где в этом году обновляли трубопроводы и устраняли локальные дефекты.

В границах улиц Победы, Металлистов, Свободы и Юбилейной "Т Плюс" заменила свыше 3,3 километров теплотрассы, чтобы повысить надёжность теплоснабжения 11 многоквартирных домов и детского сада № 386. Горожане уже получают тепло по новым трубам, а энергетики приводят в порядок дворовые территории. На встрече со старшими по домам представители "Т Плюс" сверили план благоустройства квартала и сроки полного завершения работ. Окончательно территория будет приведена в порядок до конца октября.

На улице Стара-Загора энергетики заменили 1,2 километра магистрального трубопровода между улицами Берёзовая и Алма-Атинская. Для удобства жителей нового жилого комплекса "Зелёный квартал" было принято решение организовать временный пешеходный переход улицы Стара-Загора рядом с автомобильной заправкой. Все необходимые документы теплоэнергетики в ближайшее время направят на согласование в ГИБДД. В полном объёме участок будет благоустроен до конца октября.

"Так как наши работы затрагивают привычный порядок придомовых территорий перед началом реконструкции и на этапе благоустройства со старшими по домам и представителями районных администраций мы обязательно обсуждаем схему расположения тротуаров, парковок, выездов, размещения газонов, песочниц, урн, лестниц. И стараемся учитывать пожелания жителей. Также соблюдаем требования к содержанию охранных зон, так как вблизи теплотрасс нельзя высаживать деревья или устанавливать детские игровые комплексы. Это создаёт опасность для горожан и осложняет доступ ремонтного персонала к трубопроводам", — отметил заместитель директора по капитальному строительству и реализации инвестиционных проектов Самарского филиала "Т Плюс" Андрей Евграфов.

Выездная комиссия также посетила участки, где прежде после гидравлических испытаний энергетики устранили неисправности сети. Практически везде восстановлено асфальтовое покрытие, завезён грунт и высажена трава. Исключением стал объект на Ташкентской, 104: здесь энергетики наведут порядок до 25 октября.

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