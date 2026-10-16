"Т Плюс" обсудила с жителями Самары вопросы благоустройства участков ремонта теплосетей

Специалисты "Т Плюс" встретились с жителями Октябрьского, Промышленного и Кировского районов Самары для обсуждения восстановления благоустройства после ремонтов тепловых сетей. В ходе выезда энергетики посетили восемь адресов, где в этом году обновляли трубопроводы и устраняли локальные дефекты.
В границах улиц Победы, Металлистов, Свободы и Юбилейной "Т Плюс" заменила свыше 3,3 километров теплотрассы, чтобы повысить надёжность теплоснабжения 11 многоквартирных домов и детского сада № 386. Горожане уже получают тепло по новым трубам, а энергетики приводят в порядок дворовые территории. На встрече со старшими по домам представители "Т Плюс" сверили план благоустройства квартала и сроки полного завершения работ. Окончательно территория будет приведена в порядок до конца октября.
На улице Стара-Загора энергетики заменили 1,2 километра магистрального трубопровода между улицами Берёзовая и Алма-Атинская. Для удобства жителей нового жилого комплекса "Зелёный квартал" было принято решение организовать временный пешеходный переход улицы Стара-Загора рядом с автомобильной заправкой. Все необходимые документы теплоэнергетики в ближайшее время направят на согласование в ГИБДД. В полном объёме участок будет благоустроен до конца октября.
"Так как наши работы затрагивают привычный порядок придомовых территорий перед началом реконструкции и на этапе благоустройства со старшими по домам и представителями районных администраций мы обязательно обсуждаем схему расположения тротуаров, парковок, выездов, размещения газонов, песочниц, урн, лестниц. И стараемся учитывать пожелания жителей. Также соблюдаем требования к содержанию охранных зон, так как вблизи теплотрасс нельзя высаживать деревья или устанавливать детские игровые комплексы. Это создаёт опасность для горожан и осложняет доступ ремонтного персонала к трубопроводам", — отметил заместитель директора по капитальному строительству и реализации инвестиционных проектов Самарского филиала "Т Плюс" Андрей Евграфов.
Выездная комиссия также посетила участки, где прежде после гидравлических испытаний энергетики устранили неисправности сети. Практически везде восстановлено асфальтовое покрытие, завезён грунт и высажена трава. Исключением стал объект на Ташкентской, 104: здесь энергетики наведут порядок до 25 октября.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.