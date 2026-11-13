Почти 900 тысяч обращений абонентов рассмотрено в клиентских центрах "Газпром межрегионгаз Самара" с начала года

Клиентские центры наряду с цифровыми онлайн-сервисами остаются одним из популярных каналов коммуникации с абонентами.

Любой отраслевой вопрос жители Самарской области могут решить в одном из 36 офисов "Газпром межрегионгаз Самара". Для удобства абонентов в работу центров интегрирована электронная очередь, организована комфортная зона ожидания, для юных посетителей предусмотрена игровая зона. Для льготных категорий граждан (многодетные семьи, участники ВОВ, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды, и др.) обслуживание без очереди или с минимальным ожиданием.

Подать документы для переоформления лицевого счета, скорректировать количество проживающих, внести изменения в персональные данные можно в любом Клиентском центре "Газпром межрегионгаз Самара" Самарской области.

Обращаем внимание, что ряд вопросов, таких как заключить договор на поставку газа или осуществить сверку по платежам и получить справку об отсутствии задолженности, возможно решить исключительно при личном визите в офис компании.

Большинство вопросов, начиная с базовых "Передать показания" и "Оплатить", решить удобней и проще онлайн на официальном сайте Поставщика газа и в личном кабинете "Мой ГАЗ". Буквально за несколько минут можно выполнить операцию не только по своему лицевому счету, но и помочь родственникам.