Почти 900 тысяч обращений абонентов рассмотрено в клиентских центрах "Газпром межрегионгаз Самара" с начала года

Клиентские центры наряду с цифровыми онлайн-сервисами остаются одним из популярных каналов коммуникации с абонентами.
Любой отраслевой вопрос жители Самарской области могут решить в одном из 36 офисов "Газпром межрегионгаз Самара". Для удобства абонентов в работу центров интегрирована электронная очередь, организована комфортная зона ожидания, для юных посетителей предусмотрена игровая зона. Для льготных категорий граждан (многодетные семьи, участники ВОВ, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды, и др.) обслуживание без очереди или с минимальным ожиданием.
Подать документы для переоформления лицевого счета, скорректировать количество проживающих, внести изменения в персональные данные можно в любом Клиентском центре "Газпром межрегионгаз Самара" Самарской области.
Обращаем внимание, что ряд вопросов, таких как заключить договор на поставку газа или осуществить сверку по платежам и получить справку об отсутствии задолженности, возможно решить исключительно при личном визите в офис компании.
Большинство вопросов, начиная с базовых "Передать показания" и "Оплатить", решить удобней и проще онлайн на официальном сайте Поставщика газа и в личном кабинете "Мой ГАЗ". Буквально за несколько минут можно выполнить операцию не только по своему лицевому счету, но и помочь родственникам.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.