"ЭнергосбыТ Плюс" оценил готовность жилых домов Самарской области к приёму тепла

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подвёл предварительные итоги запуска системы теплоснабжения в крупнейших городах региона. Энергетики отметили 42 обслуживающие организации, чей персонал максимально оперативно выполнил все необходимые мероприятия при подключении жилого фонда. Во многом это результат выполнения всех основных рекомендаций "ЭнергосбыТ Плюс" при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2026/27.

В число 42 УК вошли как крупные организации, так и небольшие компании. Например, в обслуживании УК "Приволжское ПЖРУ" и ООО "Городская эксплуатационная компания" находится свыше 200 домов у каждой. В свою очередь, в зоне ответственности АО МУ "ЖКХ" около 20 зданий.

"В настоящее время продолжается подключение жилых домов и социальных объектов региона к централизованной системы теплоснабжения. Первые итоги этой работы показали, что качество подготовки зданий зависит не от размера компании, а от ответственного отношения руководства и персонала организации к своим обязанностям. Выполнение всех рекомендаций энергетиков даёт жильцам высокую гарантию надёжного и комфортного прохождения предстоящей зимы", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

С 2025 года подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному периоду фиксируется в оценочных листах, в которых указаны технические мероприятия и статус их выполнения обслуживающей организацией. Индекс готовности присваивается как отдельным зданиям, так и организациям в целом. Данный показатель должен находиться в диапазоне от 0,8 до 1.

Список обслуживающих организаций Самарской области с наивысшим индексом готовности

Самара:

Приволжское ПЖРУ — 0,88;

ООО УК "Формат" — 0,85;

ООО "Городская эксплуатационная компания" (ГЭК) — 0,86;

ООО УК "Сетевая обслуживающая компания" (СОК) — 0,86;

УК "ТИЛИТ" — 0,86;

ООО "Волжский берег" — 0,81;

ООО "Мастер Ком" — 0,87;

ООО "Мегаполис Комфорт" — 0,87;

ООО "Образцовое содержание жилья" — 0,81;

ООО "Опора" — 0,91;

ООО "Сетевая обслуживающая компания" — 0,86;

ООО "УК "Квартал-НД" — 0,82;

ООО "УК Самарская Лука" — 0,85;

ООО УК "Коммунальные ресурсы" — 0,9;

ООО УК "МИР" — 0,84;

ООО УК "Многоквартирные дома" — 0,81;

ООО УК "Служба эксплуатации зданий" — 0,82;

ООО УК "Союз-МКД" — 0,85;

ООО УК "ХХI век" — 0,85.

Тольятти:

ООО УК "Чистая Планета" — 0,9;

ООО "Автозаводский" — 0,9;

АО МУ "ЖКХ" — 0,8;

ООО "МАИ+3Н" — 0,86;

ООО "Гарант" — 0,8;

АО УК "Жилстройэксплуатация", АО УК "Взаимное доверие" — 0,88;

ООО "ДЖКХ" — 0,88;

ООО "Жилищная компания г. Тольятти" — 0,89;

ООО "Жилищно-эксплуатационная компания 71 квартала" — 0,85;

ООО "Истина" — 0,87;

ООО "УК МЖРЭП-16" — 0,9;

ООО "УК "Мой город" — 0,84;

ООО "УК "СТРЕЛА" — 0,87;

ООО "Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства" — 0,87;

ООО УК "ЖЦ" — 0,85;

ООО УК "Портпосёлок" — 0,82;

ООО УК "Содружество" — 0,85;

Сызрань:

ООО "УК "Провинция" — 0,85;

Новокуйбышевск:

АО "Жилищная управляющая компания" — 0,96;

ООО "МИРТ" — 0,91;

ООО "Новоградсервис" — 0,96;

ООО "ПобедаНоваСервис" — 0,96.