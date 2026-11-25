Ситуация с отключением электроэнергии в ряде населенных пунктов Самарской области из-за атаки БПЛА остается на постоянном контроле министерства энергетики и ЖКХ. Представители ведомства озвучили подробности.
"25 ноября в результате воздействия атаки украинских БПЛА в Самаре и области повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ. Произошло отключение потребителей от электроснабжения в трех муниципальных образованиях. В связи с чем произошло ограничение по электроснабжению и отоплению", - сообщили в министерстве.
Сейчас без электроэнергии остаются 274 многоквартирных домов, 14 объектов социального назначения и 2 361 частный дом. На объектах социальной сферы произведена установка и подключение резервных дизельных генераторов.
"Энергетические компании проводят аварийно-восстановительные работы. Планируемое время проведения — до 20 часов, когда будет запитана основная часть потребителей", - отметили представители минЖКХ.
Также в результате атаки БПЛА были повреждены промышленные предприятия и жилые дома, погиб один человек. Власти запустили горячую линию для пострадавших.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.