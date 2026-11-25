Ситуация с отключением электроэнергии в ряде населенных пунктов Самарской области из-за атаки БПЛА остается на постоянном контроле министерства энергетики и ЖКХ. Представители ведомства озвучили подробности.

"25 ноября в результате воздействия атаки украинских БПЛА в Самаре и области повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ. Произошло отключение потребителей от электроснабжения в трех муниципальных образованиях. В связи с чем произошло ограничение по электроснабжению и отоплению", - сообщили в министерстве.

Сейчас без электроэнергии остаются 274 многоквартирных домов, 14 объектов социального назначения и 2 361 частный дом. На объектах социальной сферы произведена установка и подключение резервных дизельных генераторов.

"Энергетические компании проводят аварийно-восстановительные работы. Планируемое время проведения — до 20 часов, когда будет запитана основная часть потребителей", - отметили представители минЖКХ.

Также в результате атаки БПЛА были повреждены промышленные предприятия и жилые дома, погиб один человек. Власти запустили горячую линию для пострадавших.