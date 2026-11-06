Для расчистки региональных трасс в зимний период подготовлено более 600 единиц техники

Дорожные службы Самарской области продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в регионе 5 ноября. По данным Приволжского УГМС, за эти сутки в Самаре выпало 8,5 мм осадков - 18,5% месячной нормы, а высота снежного покрова на утро 6 ноября составила 12 см.
За минувшие сутки на региональных дорогах, в том числе в границах городского округа Самара, работало более 280 единиц спецтехники. В настоящее время проезд обеспечен, работы по устранению последствий непогоды продолжаются. Дорожная обстановка находится под постоянным усиленным контролем.
С 1 ноября 2026 года дорожные службы региона перешли на зимний режим содержания дорог. Для расчистки трасс регионального значения в зимний период подготовлено более 600 единиц техники.
Уточнить актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:
- на региональных дорогах - 8 (846) 268-41-41;
- на федеральных трассах (в том числе М-5 "Урал" и Р-229) - 8 (8412) 55-11-04 и 8 (908) 531-10-68.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.