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ЖКХ и благоустройство Общество

Для расчистки региональных трасс в зимний период подготовлено более 600 единиц техники

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дорожные службы Самарской области продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в регионе 5 ноября. По данным Приволжского УГМС, за эти сутки в Самаре выпало 8,5 мм осадков - 18,5% месячной нормы, а высота снежного покрова на утро 6 ноября составила 12 см.

Фото: АСАДО

За минувшие сутки на региональных дорогах, в том числе в границах городского округа Самара, работало более 280 единиц спецтехники. В настоящее время проезд обеспечен, работы по устранению последствий непогоды продолжаются. Дорожная обстановка находится под постоянным усиленным контролем.

С 1 ноября 2026 года дорожные службы региона перешли на зимний режим содержания дорог. Для расчистки трасс регионального значения в зимний период подготовлено более 600 единиц техники.
Уточнить актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

  • на региональных дорогах - 8 (846) 268-41-41;
  • на федеральных трассах (в том числе М-5 "Урал" и Р-229) - 8 (8412) 55-11-04 и 8 (908) 531-10-68.

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