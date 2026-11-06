Очередную партию гуманитарной помощи доставили бойцам 1445-го мотострелкового полка из Самарской области

Благотворительный фонд "Самарский полк 1445" организовал доставку очередной партии гуманитарной помощи военнослужащим 1445-го мотострелкового полка. В груз вошли беспилотники, маскировочные сети, ноутбуки, горюче-смазочные материалы, оборудование и вещи, необходимые для обустройства повседневного быта бойцов на передовой.
Состав помощи формировали с учетом обратной связи от военнослужащих. Информация о том, что требуется подразделению, поступает непосредственно с передовой: это позволяет собирать не абстрактные наборы, а именно те вещи и оборудование, в которых сейчас есть потребность.
Помимо общей партии гуманитарного груза, военнослужащим передали личные посылки от жителей Самарской области. В них необходимые вещи и письма со словами поддержки от родных и земляков.
После доставки организаторы получили обратную связь от бойцов. Военнослужащие поблагодарили всех, кто участвовал в подготовке и отправке груза. Для проекта такие сообщения становятся подтверждением того, что помощь доходит до адресатов и действительно востребована.
Поддержать дальнейшую работу проекта "Самарский полк 1445" можно перечислением средств на расчетный счет благотворительного фонда: Реквизиты для пожертвований:
Расчетный счет: 40703810554740000331
Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 043010740
Корреспондентский счет: 30101810200000000607
Перечисления принимаются только на расчетный счет фонда. Сборы на личные банковские карты не проводятся.