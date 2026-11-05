В Самарской области зафиксировали вспышку коронавируса

На прошлой неделе в Самарской области резко возросло число заболевших коронавирусом, рассказали в областном Роспотребнадзоре.

С 26 октября по 1 ноября показатель заболеваемости составил 2,2 на 100 тыс. населения.

"На 83,3% выше показателя предыдущей недели", - констатировали в управлении.

Превышение среднеобластного показателя зафиксировано на семи административных территориях - в Самаре, Тольятти, Октябрьске, а также Безенчукском, Сызранском, Камышлинском и Шенталинском районах.