Представлены концепции жилой застройки на берегу реки Сызранки

АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" опубликовало две концепции застройки участка на улице Урицкого в Сызрани. Там планируется возведение нескольких жилых домов.
Участок под застройку расположен на берегу реки Сызранки, неподалеку от нижнего моста. Локация с одной стороны видовая: рядом водоем, старинные ГЭС и монастырь, одна из новых набережных. С другой стороны - это типичная окраина с соответствующим антуражем и инфраструктурой. Тот же нижний мост нуждается в реконструкции.
Судя по документам министерства градостроительной политики Самарской области, освоением площадки будет заниматься ООО "Управляющая компания "Юго-Запад". Именно этой компании ведомство согласовало среднеэтажную жилую застройку участка.
Судя по опубликованным АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" концепциям, дома на участке будут пятиэтажными. Предусмотрено создание детских и спортивных площадок, зон отдыха, а также набережной и спуска к реке.
Первая концепция предусматривает лаконичную композицию жилых домов с гладким белым фасадом и коричневыми акцентами. Балконы не предусмотрены - лишь имитация. Зато окна предлагают делать высокими - два метра.
Вторая концепция выглядит более пестрой. Фасады предлагается оформить в светло-бежевых, терракотовых и коричневых тонах. При этом предусмотрены обустройство балконов в сторону реки Сызранки и необычная сетка расположения окон разных размеров.
Будет ли застройщик использовать эти концепции для разработки проекта, пока точно неизвестно. Однако подготовка площадки уже идет. Там разместились строительные краны.
УК "Юго-Запад" зарегистрирована в Сызрани в 2017 году. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, нов дополнительных значится и строительство. Учредителем компании является Альберт Хаметов. Ранее он владел крупнейшей УК Сызрани, которая обанкротилась, и ныне ликвидированным ЧОО "Луч".