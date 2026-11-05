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Строительство Строительство и недвижимость

Представлены концепции жилой застройки на берегу реки Сызранки

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" опубликовало две концепции застройки участка на улице Урицкого в Сызрани. Там планируется возведение нескольких жилых домов.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Участок под застройку расположен на берегу реки Сызранки, неподалеку от нижнего моста. Локация с одной стороны видовая: рядом водоем, старинные ГЭС и монастырь, одна из новых набережных. С другой стороны - это типичная окраина с соответствующим антуражем и инфраструктурой. Тот же нижний мост нуждается в реконструкции.

Фото: nspd.gov.ru

Судя по документам министерства градостроительной политики Самарской области, освоением площадки будет заниматься ООО "Управляющая компания "Юго-Запад". Именно этой компании ведомство согласовало среднеэтажную жилую застройку участка.

УК "Юго-Запад" зарегистрирована в Сызрани в 2017 году. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, нов дополнительных значится и строительство. Учредителем компании является Альберт Хаметов. Ранее он владел крупнейшей УК Сызрани, которая обанкротилась, и ныне ликвидированным ЧОО "Луч".

Судя по опубликованным АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" концепциям, дома на участке будут пятиэтажными. Предусмотрено создание детских и спортивных площадок, зон отдыха, а также набережной и спуска к реке.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Первая концепция предусматривает лаконичную композицию жилых домов с гладким белым фасадом и коричневыми акцентами. Балконы не предусмотрены - лишь имитация. Зато окна предлагают делать высокими - два метра. 

 

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"


Вторая концепция выглядит более пестрой. Фасады предлагается оформить в светло-бежевых, терракотовых и коричневых тонах. При этом предусмотрены обустройство балконов в сторону реки Сызранки и необычная сетка расположения окон разных размеров.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Будет ли застройщик использовать эти концепции для разработки проекта, пока точно неизвестно. Однако подготовка площадки уже идет. Там разместились строительные краны.

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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

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