Представлены концепции жилой застройки на берегу реки Сызранки

АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" опубликовало две концепции застройки участка на улице Урицкого в Сызрани. Там планируется возведение нескольких жилых домов.

Участок под застройку расположен на берегу реки Сызранки, неподалеку от нижнего моста. Локация с одной стороны видовая: рядом водоем, старинные ГЭС и монастырь, одна из новых набережных. С другой стороны - это типичная окраина с соответствующим антуражем и инфраструктурой. Тот же нижний мост нуждается в реконструкции.

Фото: nspd.gov.ru

Судя по документам министерства градостроительной политики Самарской области, освоением площадки будет заниматься ООО "Управляющая компания "Юго-Запад". Именно этой компании ведомство согласовало среднеэтажную жилую застройку участка.

Судя по опубликованным АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" концепциям, дома на участке будут пятиэтажными. Предусмотрено создание детских и спортивных площадок, зон отдыха, а также набережной и спуска к реке.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Первая концепция предусматривает лаконичную композицию жилых домов с гладким белым фасадом и коричневыми акцентами. Балконы не предусмотрены - лишь имитация. Зато окна предлагают делать высокими - два метра.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"



Вторая концепция выглядит более пестрой. Фасады предлагается оформить в светло-бежевых, терракотовых и коричневых тонах. При этом предусмотрены обустройство балконов в сторону реки Сызранки и необычная сетка расположения окон разных размеров.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Будет ли застройщик использовать эти концепции для разработки проекта, пока точно неизвестно. Однако подготовка площадки уже идет. Там разместились строительные краны.