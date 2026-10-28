16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бизнес-класс без компромиссов: как финансовый спецпроект «Баланс Тауэрс» решает проблему доступности семейного жилья Площадку в 52 га около Петра Дубравы хочет забрать застройщик из Кирова Минус леса, плюс зоны подтопления: представлен новый план застройки Самары Корпус бывшей школы в Тольятти выкупил основатель крупной сети ИТ-образования Авито Недвижимость объявила победителей премии "Формула доверия"

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Бизнес-класс без компромиссов: как финансовый спецпроект «Баланс Тауэрс» решает проблему доступности семейного жилья

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На фоне меняющихся правил ипотечного кредитования и дефицита предложений в высоком сегменте жилья, покупка квартиры для семьи часто воспринимается как недостижимая цель. Однако девелопер «Альянс-Менеджмент» предлагает изменить подход: запустив закрытый финансовый спецпроект в жилых башнях «Баланс Тауэрс», компания демонстрирует, как можно сохранить статус и комфорт без ущерба для семейного бюджета.

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик «СИГМА-СТРОЙ»

Покупка семейного жилья традиционно сопряжена с компромиссами. Рынок диктует свои условия: часто приходится жертвовать престижем локации ради лишней комнаты, мириться с неудобной планировкой ради доступной цены или откладывать переезд из-за высокой ставки по ипотеке. В жилых башнях «Баланс Тауэрс» решили отойти от этого стереотипа.

Специально для тех, кто подумывает перевести свою семью в более статусное бизнес-класса, но откладывали решение из-за финансовых вопросов, в «Баланс Тауэрс» запущен отдельный проект для квартир с 2 и 3 спальнями разных площадей. Ключевая задача — адаптировать ценовую политику под современные финансовые инструменты и сделать покупку качественного жилья для всей семьи реальной.

Архитектура без перепланировок: в чем преимущество готовых решений

Одно из главных отличий лотов в рамках спецпроекта — продуманность архитектурных решений. На рынке новостроек новоселам часто приходится сталкиваться с необходимостью перекраивать пространство под себя. Здесь же эргономика, зонирование и функциональность заложены на этапе проектирования. Каждый метр подчинен логике реальных привычек и традиций в семье. Рассмотрим все преимущества планировочных решений на примере флагманского лота — квартиры с тремя спальнями площадью 94,68 кв.м. в башне А22.

— Кухни-гостиные евроформата: пространство выполняет роль не только кулинарной зоны, но и центра притяжения семьи, удобного для приема гостей.

— Четкое зонирование: приватные спальни отделены от общественных зон, что обеспечивает необходимый уровень тишины и личного пространства.

— Инсоляция: увеличенная площадь остекления и расположение окон на две стороны не только визуально расширяют пространство, но и обеспечивают высокий уровень естественного освещения.

— Гибкость планировки позволяет адаптировать пространство под меняющиеся потребности семьи — от выделения зоны для домашнего офиса до обустройства детской.

Мягкие финансовые условия: четыре инструмента для покупки

Осознавая, что покупка недвижимости бизнес-класса требует серьезной финансовой подготовки, девелопер предложил комплекс из четырех инструментов, снижающих нагрузку на бюджет:

  1. Специальная цена на финише проекта. На квартиры в рамках спецпроекта действует самая низкая цена квадратного метра — от 210 тыс. руб./кв м. В целом — на 1 500 000 — 3 000 000 руб. ниже прайса.
  2. Семейная ипотека под 6%. Застройщик провел корректировку цен на лоты спецпроекта, чтобы они соответствовали обновленным лимитам государственной поддержки. При первоначальном взносе от 50% покупатели сохраняют минимальную ставку 6% и получают предсказуемый ежемесячный платеж.
  3. Накопительная программа. Решение для тех, кто имеет стабильный доход, но пока не сформировал максимальный первоначальный взнос. Программа позволяет зафиксировать текущую стоимость квартиры и аккумулировать средства без риска удорожания лота.
  4. Бесплатный трейд-ин. Для семей, которым не достает ресурсов для получения минимальных ставок по льготной ипотеке, застройщик предлагает клиентскую услугу по продаже имеющейся недвижимости, а платежи за выбранную в Баланс Тауэрс квартиру подстраиваются под график реализации актива.

Готовность № 1 как фактор снижения рисков

Еще один аргумент в пользу проекта — высокая степень готовности жилых башен. Проект находится на сдаче, именно в этот период активируется спрос на форматы с 2 и 3 спальнями для жизни.

Сейчас «Баланс Тауэрс» представляет собой сформированную экосистему, когда внутри всего проекта есть множество вариантов на разные функциональные и финансовые запросы. А клиентский сервис проекта может помочь структурировать сделки не только с квартирой в «Баланс Тауэрс», но и с другими активами будущего резидента, чтобы высвободить средства для выбора лота в небоскрёбе бизнес-класса.

Финансовый спецпроект позволяет приобрести бескомпромиссное качество жизни, современную высотную архитектуру и развитую инфраструктуру, не выходя за рамки привычного бюджета. В условиях рынка, требующего гибкости, это предложение становится одним из наиболее прагматичных решений для семейного покупателя.

Узнать подробнее о пуле квартир и условиях участия в спецпроекте можно на официальном сайте жилого комплекса balancetowers.ru.

Застройщик ООО Специализированный застройщик «Сигма-Строй». Под накопительной программой понимается краткосрочная рассрочка от застройщика. Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действительно на ограниченный пул квартир с 25.10.2026 до 31.12.2026 года. Подробности на balancetowers.ru.

Реклама. ООО Специализированный застройщик «Сигма-Строй».

ERID: 2VSb5wUGqeS

balancetowers.ru

ИНН 6316266008

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1