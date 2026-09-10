В Самаре проходит международный фестиваль "ЭкоБерег"

В четверг, 10 сентября, в Самаре открылся XV международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег". Юбилейный фестиваль проходит под девизом "Где Волга встречает Самару. Слияние. Создание". Фестивальные площадки стали местом встречи архитекторов, градостроителей, урбанистов и экологов из России и стран СНГ, готовых объединить усилия для поиска лучших стратегий развития прибрежных территорий.

Организатором фестиваля выступает Союз московских архитекторов. Соорганизаторы — министерство градостроительной политики Самарской области и АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" при поддержке правительства Самарской области.

На протяжении трех дней, с 10 по 12 сентября, участников фестиваля "ЭкоБерег" ждут мастер-классы ведущих архитекторов и градостроителей, серия профильных круглых столов, а также культурно-спортивная программа.

"Главная задача фестиваля — привлечь внимание профессионалов и широкой общественности к перспективам развития прибрежных территорий и береговых пространств, проблематике этих зон, а также инновационным идеям, способным помочь в создании комфортной городской среды. Самара для проведения юбилейного фестиваля была выбрана по нескольким причинам: у Союза архитекторов есть успешный опыт работы в регионе и, конечно, уникальное месторасположение города", — отметил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

В числе ключевых событий фестиваля — подведение итогов открытого конкурса на лучший проект архитектурно-планировочной организации круглогодичной рекреационной зоны природной территории "Лысая гора" на берегу Волги. На конкурс представлено 55 проектов. Экспозиция конкурсных работ выставлена в Струковском саду.

"Прибрежные территории — уникальное пространство, где переплетаются природа, экономика, туризм и архитектура. И наша общая задача — найти тот самый баланс, который позволит сохранить природное наследие и одновременно дать импульс современному развитию. Конкурс на разработку проекта рекреационной зоны вблизи памятника природы — это возможность предложить решения, которые обеспечат создание современной инфраструктуры при безусловном сохранении природной уникальности. Региону нужны не просто красивые визуализации, а прикладные проектные решения, которые можно включить в программы развития и воплотить в жизнь", — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Другим не менее значимым мероприятием фестивальной программы станет научно-практическая конференция "Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территории", на которой с докладами выступят эксперты из разных регионов России и ближнего зарубежья.

В числе докладчиков — министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова, которая расскажет о том, как Волга становится важнейшей частью современной городской среды Самары, Тольятти и Сызрани — пространством отдыха, туризма, общественной жизни и одним из ключевых факторов градостроительного развития.

"Для Самары проведение этого фестиваля — значимое международное событие. Мы будем поднимать важные для региона темы: развитие прибрежных пространств, создание волжского фасада. Коллеги расскажут о том опыте, который они привезли нам из других регионов. У нас пройдет несколько открытых панельных дискуссий, а также воркшопы, где можно в практической плоскости применить свои знания и попробовать спроектировать общественно значимые объекты. И ведь это важно не только для начинающих специалистов, но и для более опытных архитекторов", — рассказала она.