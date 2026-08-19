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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"КонсультантПлюс" рассказывает: что бывает, если недвижимость стоит с разбитыми окнами

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация выявила, что принадлежащие Обществу здания котельной, артезианской скважины и водонапорной башни стоят без окон, без дверей, мол заходи кто хочет и делай что хочешь. Внутри и вокруг хлам, мало того, что выглядит удручающе, так еще и угрозу жизни и здоровью людей создает. В общем, обратилась администрация в суд с требованием к Обществу: либо провести капремонт, либо снести все здания и облагородить территорию.

Частично удовлетворяя требования, суд первой инстанции исходил из того, что Общество не оспаривало факта аварийности объектов и заявило о готовности произвести работы по устранению угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Суд отметил, что требование по освобождению земельного участка от зданий фактически направлено на принудительное изъятие имущества по основанию, не предусмотренному п. 2 ст. 235 ГК РФ ("Принудительное изъятие у собственника имущества").

Повторно рассмотрев дело, суд апелляционной инстанции, назначив по делу судебную экспертизу и руководствуясь выводами эксперта, обязал-таки Общество устранить угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц посредством капитального ремонта с заменой несущих конструкций зданий, с выполнением основных мероприятий, или посредством демонтажа (сноса) нежилых зданий в течение двух месяцев. За каждый день просрочки исполнения судебного акта взыскать по 10 тыс. рублей.

Суд округа признал выводы второй инстанции ошибочными. Суд первой инстанции, учитывая, что спорные объекты не эксплуатируются и ответчик не отрицал факта угрозы жизни и здоровью граждан, пришел к верному выводу о необходимости принятия мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здания, что в полной мере обеспечит защиту прав неопределенного круга лиц.

Возможность применения правового последствия в виде сноса объекта недвижимости положения ст. 1065 ГК РФ "Предупреждение причинения вреда" не предусматривают.

Принятым решением Общество понуждено принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или сооружение, а также осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора, т.е. цель и задачи нормы статьи 1065 ГК РФ судом первой инстанции в полной мере реализованы. При надлежащем исполнении данного решения опасность угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц объективно будет устранена.

Судебная коллегия отменила постановление суда апелляционной инстанции с оставлением в силе решения суда первой инстанции.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан власти могут попытаться понудить сделать капремонт или снести заброшенную недвижимость. И иногда у них это получается. В данном случае удалось всё свести к перекрытию оконных и дверных проемов с обеспечением охраны.

Цена вопроса: Утрата собственности и неустойка 10 тыс. рублей в день.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс - официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

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