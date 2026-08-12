В Самаре покупатели ТЦ могут выиграть по акции жилой дом

Этой осенью в Самаре можно будет выиграть собственный жилой дом: с 1 августа по 31 октября посетители LETOUT смогут принять участие в розыгрыше более 100 призов, главным из которых станет готовый жилой дом в черновой отделке, площадью почти 108 кв. м, расположенный в Красноярском районе Самарской области.

Акция проводится вместе с компанией ASSET. Кроме главного приза, организаторы подготовили еще более ста подарков — от бытовой техники и электроники до сертификатов, семейных развлечений и товаров для дома. Свои призы для участников предоставили и арендаторы торгового комплекса.

Чтобы стать участником, достаточно совершить покупку на сумму от 2 тыс. рублей в любом магазине LETOUT, зарегистрировать чек на промостойке акции и получить купон. Количество зарегистрированных чеков не ограничено, поэтому шансы на победу можно увеличить, совершая новые покупки.

Помимо основного розыгрыша предусмотрены специальные призы для самых активных участников. Победителей определят по нескольким номинациям, связанным с покупками в торговом комплексе, в том числе за самый большой чек и наибольшую активность в отдельных категориях товаров и услуг.

Финальный розыгрыш состоится 14 ноября в LETOUT. В этот день определят обладателей всех призов, включая главный — собственный жилой дом.