В Самаре покупатели ТЦ могут выиграть по акции жилой дом

Этой осенью в Самаре можно будет выиграть собственный жилой дом: с 1 августа по 31 октября посетители LETOUT смогут принять участие в розыгрыше более 100 призов, главным из которых станет готовый жилой дом в черновой отделке, площадью почти 108 кв. м, расположенный в Красноярском районе Самарской области.
Акция проводится вместе с компанией ASSET. Кроме главного приза, организаторы подготовили еще более ста подарков — от бытовой техники и электроники до сертификатов, семейных развлечений и товаров для дома. Свои призы для участников предоставили и арендаторы торгового комплекса.
Чтобы стать участником, достаточно совершить покупку на сумму от 2 тыс. рублей в любом магазине LETOUT, зарегистрировать чек на промостойке акции и получить купон. Количество зарегистрированных чеков не ограничено, поэтому шансы на победу можно увеличить, совершая новые покупки.
Помимо основного розыгрыша предусмотрены специальные призы для самых активных участников. Победителей определят по нескольким номинациям, связанным с покупками в торговом комплексе, в том числе за самый большой чек и наибольшую активность в отдельных категориях товаров и услуг.
Финальный розыгрыш состоится 14 ноября в LETOUT. В этот день определят обладателей всех призов, включая главный — собственный жилой дом.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает