Дольщики снесенного долгостроя выиграли суд у властей Самары

Дольщики спортивно-оздоровительного комплекса "Салтыково" добились победы в судебном споре с департаментом градостроительства Самары. В перспективе это может обернуться для мэрии существенными затратами.

Напомним, департамент обратился в арбитражный суд с иском к некоммерческому партнерству защиты прав дольщиков спортивно-оздоровительного комплекса "Салтыково" о расторжении договора, заключенного в августе 2004 года. Соглашение касалось возведения "Оздоровительно-спортивного комплекса с подземной автостоянкой по ул. Салтыкова-Щедрина в 3-м микрорайоне пос. Братьев Кузнецовых (на пересечении пр. Карла Маркса с ул. Киевской).

По договору в обязанности департамента входило предоставление земельного участка, утверждение проекта и получение разрешения на строительство. Контрагенту же — ООО "Группа строительных компаний "Междуречье" — достались затраты на само строительство и подведение коммуникаций.

Для привлечения средств на строительство были заключены договоры со 160 дольщиками, из которых более половины надеялись получить машиноместа в строящемся объекте, остальные вкладывали деньги в жилье.

В мае 2010 г. по инициативе налоговой инспекции "Междуречье" было признано банкротом. Все его обязанности по договору 2004 г. перешли к зарегистрированному в 2009 г. НП "Салтыково". Застройщиком же оставался департамент.

Строительство застопорилось, и в 2023 г. городские власти добились разрешения на снос недостроя. Основанием стало то, что НП "Салтыково" приступило к строительству объекта в отсутствие разрешительной документации, возведя самовольное строение на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.

Следом департамент обратился в суд с иском о расторжении договора, согласно которому именно он и должен был получить разрешение на строительство. Причиной расторжения истец назвал неисполнение НП обязательств и существенное изменение обстоятельств. Действительно, в 2010 г. изменилось действующее законодательство (статьи 161 Бюджетного кодекса РФ), установившего запрет муниципальным казенным учреждениям осуществлять функции заказчика при строительстве объектов капитального строительства, не относящимся к объектам муниципальной собственности, возводимых для нужд города.

По мнению же ответчика, свое обязательство о получении разрешения на строительство не выполнил именно департамент, в связи с чем недостроенное здание было признано незаконной постройкой и снесено. Инвесторы также доказали в арбитраже, что свои обязательства по финансированию строительства они выполнили.

"Представленные доказательства свидетельствуют о том, что причины невозможности исполнения связаны в том числе с действиями и бездействием самого истца", - указывается в решении суда.

В результате в удовлетворении иска департаменту было отказано в том числе и потому, что истец пропустил срок исковой давности.

Юрист НП "Салтыково" считает, что это решение истец, скорее всего, обжалует, и их тяжба пока не завершена. Но инвесторы собираются идти до конца. Так как деньги с тех пор значительно обесценились, они будут добиваться, чтоб их затраты вернули в "натуральном виде".