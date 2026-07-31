Константин Клюшев: "Делать далекоидущие выводы после одного матча неправильно"

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев рассказал о том, как в клубе анализируют результаты команды, почему после крупных поражений не принимают эмоциональных решений и какую роль играет конкуренция в борьбе за место в составе.

— Константин Дмитриевич, после поражения в первом туре со счетом 0:5 многие ожидали жесткой реакции руководства. Какие выводы были сделаны?



— У нас отсутствует импульсивная эмоциональная оценка происходящего. Конечно, результат разочаровывает, но после каждой игры мы обязательно спускаемся в раздевалку и разговариваем с ребятами. Такие беседы проходят всегда — независимо от того, выиграли мы или проиграли.

Мы понимали определенные риски и осознаем, что продолжаем двигаться по выбранному пути. Сходить с него не собираемся. Это важный процесс. Если вспомнить наш первый сезон в Российской Премьер-Лиге, то мы тоже крупно уступали лидерам чемпионата, однако затем успешно играли с командами второй половины таблицы. Поэтому делать далекоидущие выводы после одного матча неправильно. Сезон все расставит по своим местам.

— При этом конкуренция за место в составе остается очень высокой?

— Конечно. Только здоровая конкуренция позволяет рассчитывать на место в стартовом составе. Другого пути нет. Каждый футболист должен ежедневно доказывать свое право играть.

У каждого игрока есть свои сильные и слабые качества, а под каждого соперника тренерский штаб выбирает определенную тактическую модель. Поэтому иногда один футболист выходит с первых минут, а в другой игре предпочтение получают совсем другие игровые качества. Это абсолютно нормальный процесс.

— Вы довольны тем, как команда работала на летних сборах?

— Если честно, то многое из увиденного на сборах действительно впечатлило. Многие специалисты, представители тренерских штабов других клубов тоже отмечали высокую интенсивность тренировочного процесса. Многое изменилось, многое перестроилось, и это хороший шаг вперед.

Конечно, мы рассчитываем, что проделанная работа обязательно принесет результат уже по ходу сезона.