Фернандо Костанца: "Сейчас мы думаем только о первом матче с "Динамо"

Бразильский полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца в интервью "Волга Ньюс" подвел итоги предсезонной подготовки, рассказал о работе под руководством Сергея Булатова, сравнил его подход с методами Игоря Осинькина, а также поделился ожиданиями от старта нового сезона РПЛ.

- Фернандо, как твои дела? Как оцениваешь состояние команды перед началом сезона?

- У меня все хорошо, слава богу. Мы провели хорошую предсезонную подготовку. Уже в субботу стартует чемпионат. Думаю, команда готова к началу сезона, и я тоже.

— Это были твои первые полноценные сборы под руководством Сергея Булатова. Как оценишь этот этап подготовки?

— Считаю, что мы очень хорошо поработали. Предсезонка получилась качественной, команда хорошо поработала. Я давно знаю Сергея Булатова — еще с моего первого сезона в "Крыльях" он работал в тренерском штабе. Поэтому несмотря на то, что это его первый полноценный цикл подготовки уже в качестве главного тренера, для меня он не новый человек. Я рад, что мы хорошо подготовились, а теперь важно перенести все то, что отрабатывали на тренировках, на официальные матчи чемпионата.

- Многие отмечают, что подходы Сергея Булатова и Игоря Осинькина во многом похожи. Ты согласен с этим?

- Конечно, они долгое время работали вместе, поэтому в их подходах действительно есть много общего. Но при этом у каждого из них есть собственный стиль и свои предпочтения в работе. Несмотря на схожие идеи, каждый тренер все равно остается индивидуальностью.

- Новый сезон "Крылья Советов" начнут выездными матчами против московских "Динамо" и ЦСКА. Без раскрытия каких-либо тактических деталей можешь рассказать, как команда готовится к этим встречам?

- Сейчас мы думаем только о первом матче с "Динамо". Все наши усилия направлены именно на эту игру. О встрече с ЦСКА пока еще не задумывались. Мы подробно разобрали игру "Динамо", а вчера и сегодня проводили специальные тренировки именно под этого соперника. Конечно, без лишних подробностей, чтобы не облегчать им подготовку.

- И последний вопрос. В это трансферное окно вокруг тебя снова появлялись различные слухи. Что можешь сказать по этому поводу?

- Как и в каждое трансферное окно, в клуб поступают определенные предложения и возникают разные ситуации. Но если что-то и должно произойти, то это должно быть выгодно и интересно как для меня, так и для "Крыльев Советов". Мы все обсудили, и на данный момент я остаюсь здесь. Я счастлив в этом клубе, чувствую себя здесь своим человеком, поэтому сейчас полностью сосредоточен на работе в "Крыльях".