16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фернандо Костанца: "Сейчас мы думаем только о первом матче с "Динамо" Мартин Крамарич: "Мы скучали по футболу и идем в каждый матч за победой" "Крылья Советов" провели открытую тренировку для болельщиков перед стартом сезона "Акрон" расстался с Кириллом Данилиным и взял в аренду бразильца Дуду Родригеса Россияне выбрали Мексику для просмотра чемпионата мира по футболу — big data T2

Футбол Спорт

Фернандо Костанца: "Сейчас мы думаем только о первом матче с "Динамо"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 142
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бразильский полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца в интервью "Волга Ньюс" подвел итоги предсезонной подготовки, рассказал о работе под руководством Сергея Булатова, сравнил его подход с методами Игоря Осинькина, а также поделился ожиданиями от старта нового сезона РПЛ.

Фото: автора

- Фернандо, как твои дела? Как оцениваешь состояние команды перед началом сезона?

- У меня все хорошо, слава богу. Мы провели хорошую предсезонную подготовку. Уже в субботу стартует чемпионат. Думаю, команда готова к началу сезона, и я тоже.

— Это были твои первые полноценные сборы под руководством Сергея Булатова. Как оценишь этот этап подготовки?

— Считаю, что мы очень хорошо поработали. Предсезонка получилась качественной, команда хорошо поработала. Я давно знаю Сергея Булатова — еще с моего первого сезона в "Крыльях" он работал в тренерском штабе. Поэтому несмотря на то, что это его первый полноценный цикл подготовки уже в качестве главного тренера, для меня он не новый человек. Я рад, что мы хорошо подготовились, а теперь важно перенести все то, что отрабатывали на тренировках, на официальные матчи чемпионата.

- Многие отмечают, что подходы Сергея Булатова и Игоря Осинькина во многом похожи. Ты согласен с этим?

- Конечно, они долгое время работали вместе, поэтому в их подходах действительно есть много общего. Но при этом у каждого из них есть собственный стиль и свои предпочтения в работе. Несмотря на схожие идеи, каждый тренер все равно остается индивидуальностью.

- Новый сезон "Крылья Советов" начнут выездными матчами против московских "Динамо" и ЦСКА. Без раскрытия каких-либо тактических деталей можешь рассказать, как команда готовится к этим встречам?

- Сейчас мы думаем только о первом матче с "Динамо". Все наши усилия направлены именно на эту игру. О встрече с ЦСКА пока еще не задумывались. Мы подробно разобрали игру "Динамо", а вчера и сегодня проводили специальные тренировки именно под этого соперника. Конечно, без лишних подробностей, чтобы не облегчать им подготовку.

- И последний вопрос. В это трансферное окно вокруг тебя снова появлялись различные слухи. Что можешь сказать по этому поводу?

- Как и в каждое трансферное окно, в клуб поступают определенные предложения и возникают разные ситуации. Но если что-то и должно произойти, то это должно быть выгодно и интересно как для меня, так и для "Крыльев Советов". Мы все обсудили, и на данный момент я остаюсь здесь. Я счастлив в этом клубе, чувствую себя здесь своим человеком, поэтому сейчас полностью сосредоточен на работе в "Крыльях".

Новый сезон Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" начнут двумя выездными матчами в Москве. 25 июля самарцы встретятся с "Динамо", а 1 августа сыграют против ЦСКА.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2