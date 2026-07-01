"Крылья Советов" подписали полузащитника Дениса Макарова

"Крылья Советов" подписали соглашение с 28-летним полузащитником Денисом Макаровым, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на один год.
Денис Макаров родился в Тольятти и является воспитанником Академии имени Юрия Коноплева.
За свою карьеру выступал за "Оренбург", "Нефтехимик", "Рубин", московское "Динамо", а также турецкий "Кайсериспор". В сезоне 2025/26 провел за турецкий клуб 13 матчей.
В составе "Динамо" дважды становился бронзовым призером чемпионата России в сезонах 2021/22 и 2023/24, а также был финалистом Кубка России сезона 2021/22.
Играл за молодежную сборную России.
"У Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающего набором определенных качеств. Денис — качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба. Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу "Крыльев". Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат. Контракт заключили на один год, но мы договорились, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то начнем диалог о продлении соглашения. Желаю Денису успехов в составе нашей команды и надеюсь, что своей игрой он будет приносить пользу и радовать наших болельщиков!", - заявил генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.