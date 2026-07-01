"Крылья Советов" подписали полузащитника Дениса Макарова

"Крылья Советов" подписали соглашение с 28-летним полузащитником Денисом Макаровым, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на один год.

Денис Макаров родился в Тольятти и является воспитанником Академии имени Юрия Коноплева.

За свою карьеру выступал за "Оренбург", "Нефтехимик", "Рубин", московское "Динамо", а также турецкий "Кайсериспор". В сезоне 2025/26 провел за турецкий клуб 13 матчей.

В составе "Динамо" дважды становился бронзовым призером чемпионата России в сезонах 2021/22 и 2023/24, а также был финалистом Кубка России сезона 2021/22.

Играл за молодежную сборную России.

"У Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающего набором определенных качеств. Денис — качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба. Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу "Крыльев". Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат. Контракт заключили на один год, но мы договорились, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то начнем диалог о продлении соглашения. Желаю Денису успехов в составе нашей команды и надеюсь, что своей игрой он будет приносить пользу и радовать наших болельщиков!", - заявил генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов.