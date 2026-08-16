"Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" - 1:4

В четвертом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали махачкалинское "Динамо".

Счет в матче открыли гости, на 5 минуте отличился Андрес Аланкорн — 0:1. На 22 минуте Никита Глушков отправил второй мяч в ворота самарцев — 0:2. Через 5 минут самарцы сократили отставание в счете, после парированного удара Максима Витюгова, первым на добивании оказался Иван Олейников — 1:2. На 77 минуте встречи отличился Даниил Лесовой — 1:3. На третьей компенсированной к матчу минуте Гамид Агаларов установил окончательный счет в матче — 1:4.

На 83 минуте встречи за фол в атаке Чинеду Джеффри получил красную карточку и был удален с поля.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит. Игра второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 19 августа, в 17:15.