"Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" - 1:4

В четвертом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали махачкалинское "Динамо".
Счет в матче открыли гости, на 5 минуте отличился Андрес Аланкорн — 0:1. На 22 минуте Никита Глушков отправил второй мяч в ворота самарцев — 0:2. Через 5 минут самарцы сократили отставание в счете, после парированного удара Максима Витюгова, первым на добивании оказался Иван Олейников — 1:2. На 77 минуте встречи отличился Даниил Лесовой — 1:3. На третьей компенсированной к матчу минуте Гамид Агаларов установил окончательный счет в матче — 1:4.
На 83 минуте встречи за фол в атаке Чинеду Джеффри получил красную карточку и был удален с поля.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит. Игра второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 19 августа, в 17:15.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.