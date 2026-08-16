16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" - 1:4 "Акрон" и "Родина" сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами Юрий Горшков возвращается в "Крылья Советов" Страховой Дом ВСК — партнер Кубка Игоря Акинфеева-2026 Виктор Ивлев назначен советником гендиректора "Крыльев Советов"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" - 1:4

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четвертом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали махачкалинское "Динамо".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли гости, на 5 минуте отличился Андрес Аланкорн — 0:1. На 22 минуте Никита Глушков отправил второй мяч в ворота самарцев — 0:2. Через 5 минут самарцы сократили отставание в счете, после парированного удара Максима Витюгова, первым на добивании оказался Иван Олейников — 1:2. На 77 минуте встречи отличился Даниил Лесовой — 1:3. На третьей компенсированной к матчу минуте Гамид Агаларов установил окончательный счет в матче — 1:4.

На 83 минуте встречи за фол в атаке Чинеду Джеффри получил красную карточку и был удален с поля.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит. Игра второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 19 августа, в 17:15.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6