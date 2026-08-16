На Спартакиаде народов России гандбольная "Лада" нанесла поражение сборной Башкортостана

В своем первом матче на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", нанесла поражение сборной Республики Башкортостан — 40:21 (18:7), сообщает пресс-служба ГК "Лада".

Осечка тольяттинок на старте домашнего турнира была фактически исключена. Все-таки лицом к лицу они сошлись с закоренелым аутсайдером суперлиги, который летом поменял свое клубное название (с "Уфа-Алисы" на "Башкирию"), но никак не игровой потенциал. Впрочем, статус явных фаворитов поединка подопечные Владимира Полетаева начали оправдывать не сразу. Дебютные шесть минут не выявили лидера — 3:3. Однако после этого "Лада" резко ускорилась, пятью подряд голами обескуражила соперниц, и те вплоть до перерыва свою подавленность преодолеть не могли.

Воспрянули уфимки после отдыха, набравшись, очевидно, в раздевалке свежих сил. Волжанки же, наоборот, угомонились, да и у Александры Кончевой, вставшей в "рамку" Самарской области со второго тайма, дела шли далеко не лучшим образом. За 11 минут и пять секунд до финиша фора первой половины встречи сохранялась, то есть игра велась строго мяч в мяч. А тайм-аут, взятый башкирской стороной на этой отметке, послужил для "Лады" поводом, чтобы вернуть в ворота Дарью Семину. Ее появление внесло перелом.

Она сразу же отметилась двумя подряд "спасениями", и разница в счете снова принялась неуклонно расти. В оставшееся время Даша лишь два раза не смогла встать на пути мяча, запущенного по ее воротам, и в итоге дело обернулось почти двукратным перевесом "Лады", которая бурно порадовалась последнему, сороковому голу. Округлить до сорока на радость тренерскому штабу, да и всем девчонкам, выпало Виктории Матюхиной за пять секунд до финальной сирены.