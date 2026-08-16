16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Спартакиаде народов России гандбольная "Лада" нанесла поражение сборной Башкортостана Диана Шнайдер одержала победу во втором круге турнира в Цинциннати В Самарской области проходят старты Спартакиады народов России Диана Шнайдер в паре проиграла в четвертьфинале турнира в Торонто Диана Шнайдер окончила одиночное выступление на турнире в Торонто

Олимпийские Спорт

На Спартакиаде народов России гандбольная "Лада" нанесла поражение сборной Башкортостана

ТОЛЬЯТТИ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В своем первом матче на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", нанесла поражение сборной Республики Башкортостан — 40:21 (18:7), сообщает пресс-служба ГК "Лада".

Фото: "Лада" ГК

Осечка тольяттинок на старте домашнего турнира была фактически исключена. Все-таки лицом к лицу они сошлись с закоренелым аутсайдером суперлиги, который летом поменял свое клубное название (с "Уфа-Алисы" на "Башкирию"), но никак не игровой потенциал. Впрочем, статус явных фаворитов поединка подопечные Владимира Полетаева начали оправдывать не сразу. Дебютные шесть минут не выявили лидера — 3:3. Однако после этого "Лада" резко ускорилась, пятью подряд голами обескуражила соперниц, и те вплоть до перерыва свою подавленность преодолеть не могли.

Воспрянули уфимки после отдыха, набравшись, очевидно, в раздевалке свежих сил. Волжанки же, наоборот, угомонились, да и у Александры Кончевой, вставшей в "рамку" Самарской области со второго тайма, дела шли далеко не лучшим образом. За 11 минут и пять секунд до финиша фора первой половины встречи сохранялась, то есть игра велась строго мяч в мяч. А тайм-аут, взятый башкирской стороной на этой отметке, послужил для "Лады" поводом, чтобы вернуть в ворота Дарью Семину. Ее появление внесло перелом.

Она сразу же отметилась двумя подряд "спасениями", и разница в счете снова принялась неуклонно расти. В оставшееся время Даша лишь два раза не смогла встать на пути мяча, запущенного по ее воротам, и в итоге дело обернулось почти двукратным перевесом "Лады", которая бурно порадовалась последнему, сороковому голу. Округлить до сорока на радость тренерскому штабу, да и всем девчонкам, выпало Виктории Матюхиной за пять секунд до финальной сирены. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6