Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на Уимблдоне-2026

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026, уступив соотечественнице Людмиле Самсоновой (41-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 6:4, 2:6, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.