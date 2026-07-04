За ГК "Лада" будут выступать Ирина Мокат и Ольга Рожкова

Гандбольный тольяттинский клуб "Лада" подписал Ирину Мокат и Ольгу Рожкову.

Линейный сборной Беларуси Ирина Мокат после двухлетнего перерыва вернулась в тольяттинский клуб.

Паузу в выступлениях за "Ладу" опытная гандболистка заполнила первым в своей карьере отъездом в дальнее зарубежье, а именно — в Румынию. Там она в позапрошлом сезоне отыграла за "Рымнику-Вылчу", а в прошлом — за "Дунэрю", в которой ее одноклубницами были воспитанницы тольяттинского гандбола Валерия Кирдяшева и Кира Трусова. За два сезона, проведенных до этого в составе "Лады", Мокат сыграла за нее 87 матчей, забив 169 голов.

"Ирина была одним из ключевых игроков нашей команды и до своего отъезда в Румынию, где чемпионат не слабый, — отмечает генеральный директор ГК "ЛАДА" Андрей Степанов. — Там она набралась европейского опыта и, я уверен, является тем человеком, который станет оплотом не только нашей защиты, но и нападения. При этом на нее можно будет положиться как на лидера команды на площадке, так и за ее пределами. С ней мы связываем большие надежды, поскольку Мокат способна и подстегнуть партнеров, и поддержать их, и сама взять инициативу на себя. То есть обладает всеми качествами основополагающего игрока".

В составе "Лады" также обживается Ольга Рожкова, ранее выступавшая в московском "Луче".

Свой путь в профессиональный спорт ныне 20-летняя левша начинала в российской столице, где родилась и осваивала премудрости ручного мяча. Гандболом она стала заниматься в девять лет. Сначала это делала в 53-й московской спортшколе, потом — в 76-й. Перейдя в училище олимпийского резерва, три сезона провела на своей позиции правого крайнего в дублирующих коллективах ЦСКА, а затем еще два — на правах аренды в "Луче". Во втором из них в 27 играх забила 65 голов. Подписав двухлетний контракт с "Ладой", сегодня Ольга прибыла в Тольятти поездом, выйдя из которого дала свой первый комментарий на волжских берегах.

"Ольга уже привлекалась Людмилой Бодниевой в национальную команду России на один из сборов прошлого сезона, — подчеркивает генеральный директор ГК "ЛАДА" Андрей Степанов. — Несмотря на прогресс наших правых крайних игроков, среди которых Семайкина заметно подросла в мастерстве и была болельщиками признана открытием сезона, лишней конкуренция на этом фланге не будет. Они все, включая Кожокарь, которая тоже прибавляет, примерно одного возраста. Плюс более юная Минеева. И она — молодец! Когда Лиза привлекалась в конце прошлого сезона в главную команду из дубля, она себя показала с положительной стороны. Вот эти четыре игрока в честной конкурентной борьбе и будут завоевывать свое место в составе "Лады" на ее правом фланге. Пока никого из этих девочек выделять не хочется. Все покажут предсезонные сборы и их игра с 15 по 25 августа на Спартакиаде народов России в Тольятти".