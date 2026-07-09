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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" провела ребрендинг

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гандбольный клуб "Лада" провел ребрендинг - обновился логотип и другие составляющие элементы фирменного стиля.

Фото: "Лада" ГК

Клубный талисман, который в течение 11 лет, с момента внедрения предыдущего логотипа, олицетворял собой гандбольную "Ладу", сменил свой грозный и зубастый облик на более миролюбивый, но столь же целеустремленный.

"Теперь наша белка не такая сердитая, как прежде. Однако быстрая, прыгучая и ловкая, как это было на всем протяжении истории клуба, приближающегося к своему 30-летию. В примененной концепции с языками пламени и прочими природными явлениями отражены особенные качества девушек, играющих в ручной мяч — подобно тому, как белочка пребывает в своей стихии, прыгая за орешками с ветки на ветку. Гандболистки огненные и молниеносные, но в то же время нежные как листья и стремительные как волжские волны", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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