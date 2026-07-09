Гандбольная "Лада" провела ребрендинг

Гандбольный клуб "Лада" провел ребрендинг - обновился логотип и другие составляющие элементы фирменного стиля.

Клубный талисман, который в течение 11 лет, с момента внедрения предыдущего логотипа, олицетворял собой гандбольную "Ладу", сменил свой грозный и зубастый облик на более миролюбивый, но столь же целеустремленный.

"Теперь наша белка не такая сердитая, как прежде. Однако быстрая, прыгучая и ловкая, как это было на всем протяжении истории клуба, приближающегося к своему 30-летию. В примененной концепции с языками пламени и прочими природными явлениями отражены особенные качества девушек, играющих в ручной мяч — подобно тому, как белочка пребывает в своей стихии, прыгая за орешками с ветки на ветку. Гандболистки огненные и молниеносные, но в то же время нежные как листья и стремительные как волжские волны", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.