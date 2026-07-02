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Самарская область приняла финал Спартакиады учащихся России по современному пятиборью

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 29 июня по 2 июля в Самарской области прошли финальные соревнования XIII летней Спартакиады учащихся России (юношеской) 2026 года по современному пятиборью.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Спартакиада учащихся проводится Министерством спорта России в соответствии с распоряжением Правительства с 2015 года. Это комплексное всероссийское спортивное мероприятие, которое проводится в рамках реализации государственной программы "Спорт России" с целью совершенствования системы подготовки спортивного резерва в субъектах РФ. Летняя Спартакиада учащихся проходит раз в два года.

В 2026 г. соревнования включают три этапа, в том числе всероссийский финал. Финальные соревнования летней Спартакиады проводятся по 51 виду спорта.

Самарская область, как и два года назад, стала местом проведения финала по современному пятиборью. Турнир приняли спортивный комплекс и стадион "Орбита" в Самаре. Инфраструктура спортивных объектов позволяет провести все дисциплины современного пятиборья в одной локации: плавание, фехтование, гонки с препятствиями на 100-метровой полосе препятствий, бег и стрельбу.

"Спартакиада учащихся — это комплексные спортивные соревнования, по результатам которых определяется рейтинг субъектов РФ по подготовке спортивного резерва. Отрадно, что из года в год на таких соревнованиях наш регион борется за самые высокие места. И снова мы становимся не только участниками, но и организаторами. Наш спорткомплекс "Орбита", который в прошлом году посетил Президент России, и расположенный рядом стадион с полосой препятствий позволяют провести все дисциплины современного пятиборья в одном месте. Мероприятие важное и значимое для Самарской области — доверие Федерации современного пятиборья России обусловлено и уровнем подготовки наших спортсменов, и уровнем подготовки региона к проведению соревнований самого высокого уровня", — отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

На церемонии открытия спортсменов также напутствовали ветеран СВО, член сборной команды Самарской области по следж-хоккею и футболу ампутантов Валерий Богатиков и главный судья соревнований Роман Лебедев.

В Самаре собрались более 100 человек из 15 регионов России. Участниками соревнований стали юноши и девушки 17-18 лет — "кадеты А" по классификации пятиборья. Они отбирались по итогам всероссийских соревнований и первенства России, необходимыми условиями были также наличие спортивного разряда и высокий рейтинг. Так что на дорожки самарских стадионов вышли все сильнейшие юниоры страны. В Самарской области строгие критерии отбора выполнили пять спортсменов, воспитанники отделения современного пятиборья ГАУ СШОР № 5: Дмитрий Пачколин, Игорь Семенов, Валерий Мельников, Полина Романова и Татьяна Городкова.

Первыми в борьбу вступили юноши. В плавании высокий второй результат показал самарец Дмитрий Пачколин, а после фехтования в лидеры вышел Дмитрий Наседкин из Санкт-Петербурга. На этом первый соревновательный день закончился: прохождение полосы препятствий из-за дождя перенесли на утро следующего дня. Гонка с препятствиями позволила приблизиться к лидерам краснодарцам Артему Книжнику и Артему Ивановскому, а также Ярославу Черепко из Калининградской области. Самарец Пачколин на препятствии упал, и на старт финальной дисциплины — комбайна — выходил только тринадцатым. В беге со стрельбой проявил себя москвич Иван Беляков — он стрелял лучше других, обошел нескольких соперников и финишировал первым. Второе и третье места заняли Книжник и Черепко. Дмитрий Пачколин остался лучшим среди самарских спортсменов, поднявшись на 8-е место.

У девушек в график соревнований погода не вмешалась: все дисциплины, как и было запланировано, прошли в один день. Первые три вида программы — плавание, фехтование и полосу препятствий лучше всех прошла Виктория Харичкова из Башкортостана, вслед за ней на старт комбайна вышли победительница первенства России Яна Коновалова из Москвы, лидер всероссийского рейтинга Екатерина Тюлина из Санкт-Петербурга и вступившая с ними в борьбу представительница Самарской области Полина Романова. К сожалению самарских болельщиков, на стрельбе Полина отстала от лидеров. Золото в итоге взяла Яна Коновалова. Серебро — Екатерина Тюлина, бронзу — Виктория Харичкова. Полина Романова показала шестой результат.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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