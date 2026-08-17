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Туризм Общество

В Сызрани протестировали инклюзивный туристический маршрут

СЫЗРАНЬ. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани успешно прошла тестовая экскурсия в рамках регионального проекта "Туризм без границ". Инициатива реализуется министерством туризма Самарской области совместно с региональным туристским информационным центром при поддержке уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью Екатериной Куприяновой.

Главной целью экскурсии стала практическая проверка готовности исторического центра города к приему маломобильных гостей. Экскурсию провела краевед и аттестованный экскурсовод Елена Мочалова. Путешествие началось от Спасской башни — единственной сохранившейся каменной башни Сызранского кремля XVII века. Маршрут пролегал вдоль благоустроенной Кремлевской набережной и продолжился по центральной улице Советской.

Финалом прогулки стал сквер Аркадия Островского, где участники смогли отдохнуть на удобных скамьях новой зоны отдыха. Обратная связь от участников станет методической основой создания единого стандарта доступности, который будет применяться при разработке новых маршрутов.

Напомним, ранее аналогичный адаптированный маршрут уже был реализован в Самаре. В планах до конца летнего сезона — проведение пилотных прогулок в других муниципальных образованиях региона.

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