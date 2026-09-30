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Россияне едут за границу: Китай лидирует в осенних планах, доля отдыха в России — менее 6% В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта "Императорский маршрут" От пляжей к петроглифам: у туристов растет интерес к необычным маршрутам Тольяттиазот выпустил новую серию проекта "Вкус земли Самарской" Состоялось расширенное заседание Общественного совета при министерстве туризма Самарской области

Туризм Общество

Россияне едут за границу: Китай лидирует в осенних планах, доля отдыха в России — менее 6%

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство россиян осенью предпочитают заграничный отдых, причем топ востребованных направлений возглавляет Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по итогам анализа статистики оформленных туристических полисов на бархатный сезон. Путешествовать внутри страны осенью году планируют меньше 6% туристов из числа оформивших страхование на время поездки.

По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 стран для путешествий в бархатный сезон среди самостоятельных туристов в 2026 году вошли:

  1. Китай (24% полисов ВЗР)
  2. Турция (20,5%)
  3. Грузия (14,5%)
  4. Узбекистан (6%)
  5. Таиланд (5%)

На востребованные ранее Египет и ОАЭ приходится только 3,4% и 0,8% оформленных полисов ВЗР соответственно. Около 6% отдыхающих планируют путешествовать по России.

3,5% туристов собираются во время отдыха посетить минимум 2 страны — для сравнения, в майские праздники этот показатель достигал почти четверти полисов. Самые распространенные маршруты — Узбекистан и Таджикистан.

В 2026 году во время осенних отпусков 16% туристов собираются заниматься активными видами спорта — это больше, чем в майские праздники (11%). При этом только 23% застрахованных включали в покрытие несчастные случаи, а 6% — гражданскую ответственность (если турист случайно повредил чужое имущество или нанес вред здоровью третьих лиц).

Примерно 33% россиян планируют отдыхать в пределах 2 недель. Еще по более 26% будут путешествовать 8-10 дней, 22% — в течение недели, только 18% — более 2 недель.

Средняя стоимость полиса для путешествий этой осенью составила 3 тыс. рублей.

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