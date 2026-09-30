Россияне едут за границу: Китай лидирует в осенних планах, доля отдыха в России — менее 6%

Большинство россиян осенью предпочитают заграничный отдых, причем топ востребованных направлений возглавляет Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по итогам анализа статистики оформленных туристических полисов на бархатный сезон. Путешествовать внутри страны осенью году планируют меньше 6% туристов из числа оформивших страхование на время поездки.
По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 стран для путешествий в бархатный сезон среди самостоятельных туристов в 2026 году вошли:
- Китай (24% полисов ВЗР)
- Турция (20,5%)
- Грузия (14,5%)
- Узбекистан (6%)
- Таиланд (5%)
На востребованные ранее Египет и ОАЭ приходится только 3,4% и 0,8% оформленных полисов ВЗР соответственно. Около 6% отдыхающих планируют путешествовать по России.
3,5% туристов собираются во время отдыха посетить минимум 2 страны — для сравнения, в майские праздники этот показатель достигал почти четверти полисов. Самые распространенные маршруты — Узбекистан и Таджикистан.
В 2026 году во время осенних отпусков 16% туристов собираются заниматься активными видами спорта — это больше, чем в майские праздники (11%). При этом только 23% застрахованных включали в покрытие несчастные случаи, а 6% — гражданскую ответственность (если турист случайно повредил чужое имущество или нанес вред здоровью третьих лиц).
Примерно 33% россиян планируют отдыхать в пределах 2 недель. Еще по более 26% будут путешествовать 8-10 дней, 22% — в течение недели, только 18% — более 2 недель.
Средняя стоимость полиса для путешествий этой осенью составила 3 тыс. рублей.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....