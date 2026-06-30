Самарская область – лидер в списке топ-10 геобрендов страны

На торжественной церемонии подведения итогов третьего сезона всероссийского фестиваля "Земля открытий" названы топ-10 геобрендов страны. Самарская область в этом списке заняла почетное первое место.
В конкурсной программе фестиваля приняли участие 342 видеопроекта из 58 субъектов федерации. В третьем сезоне наш регион представил на конкурс 32 работы. Определяя топ-10 геобрендов, оргкомитет конкурса оценивал количество фильмов и число призовых мест, занятых регионом. Самарская область собрала 22 диплома в разных номинациях.
"Мы благодарны оргкомитету фестиваля за то, что в качестве первой региональной площадки федерального финала выбрана именно Самарская область", — говорит региональный министр туризма Екатерина Матвеева.
Все самарские видеопроекты будут размещены для открытого просмотра на онлайн-платформе "Посмотри, какая страна!". Это позволит потенциальным туристам получить ценную информацию о регионе, спровоцирует желание посетить Самарскую область.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
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