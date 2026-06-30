Самарская область – лидер в списке топ-10 геобрендов страны

На торжественной церемонии подведения итогов третьего сезона всероссийского фестиваля "Земля открытий" названы топ-10 геобрендов страны. Самарская область в этом списке заняла почетное первое место.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 342 видеопроекта из 58 субъектов федерации. В третьем сезоне наш регион представил на конкурс 32 работы. Определяя топ-10 геобрендов, оргкомитет конкурса оценивал количество фильмов и число призовых мест, занятых регионом. Самарская область собрала 22 диплома в разных номинациях.

"Мы благодарны оргкомитету фестиваля за то, что в качестве первой региональной площадки федерального финала выбрана именно Самарская область", — говорит региональный министр туризма Екатерина Матвеева.

Все самарские видеопроекты будут размещены для открытого просмотра на онлайн-платформе "Посмотри, какая страна!". Это позволит потенциальным туристам получить ценную информацию о регионе, спровоцирует желание посетить Самарскую область.