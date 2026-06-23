В Самаре на набережной откроется мобильный туристский центр Москвы

С 24 июня в Самаре на набережной Некрасовского спуска начнет свою работу мобильный туристский информационный центр Москвы.

Напомним, с 24 июня в Самаре будет проходить бизнес-миссия, в ходе которой горожан и гостей города познакомят с летними предложениями для отдыха в столице.

Министерство туризма Самарской области и столицу Российской Федерации связывают крепкие партнерские отношения. На регулярной основе в Москве реализуются рекламные кампании с информацией о туристическом потенциале Самарской области, что способствует повышению турпотока в регион.



10.00-12.00 — Открытие ТИЦ.

На протяжении всего дня — Интерактив "Обязательно к посещению" с розыгрышем призов от партнеров.

12.00-13.00 — Интерактив "Карта впечатлений". За создание лучшего маршрута участники получают жетон.

13.00-13.30 — Информационная блок. Сотрудники ТИЦ расскажут о приложении RussPass.

13.30-14.30 — Ольфакторный мастер-класс "Московское чаепитие". За угаданный состав чая участники получают жетон.

14.30-15.00 — Информационная блок. Сотрудники ТИЦ расскажут о маршрутах "Играй в Москву".

15.00-16.00 — Викторина "Вопросы о Москве". За правильные ответы участники получают жетон.

17.00-17.15 — Информационная блок. Сотрудники ТИЦ расскажут о проекте "Лето в Москве".

17.15-18-00 — Ольфакторный мастер-класс "Московское чаепитие". За угаданный состав чая участники получают жетон.

18.00-18.30 — Главный розыгрыш дня. Для участия нужно предъявить жетон.

18.30-20.00 — Консультации о туристических возможностях Москвы.