У башни Самарской крепости построят иммерсивное пространство

На месте исторической застройки 1586 года по концепции "Живая история: Князь Засекин и врата в Дикое поле" запланированы работы по формированию уникального иммерсивного пространства.

Здесь гости смогут почувствовать себя современниками основания крепости, пообщаться с цифровым двойником князя Засекина на базе голосового искусственного интеллекта, увидеть город сквозь призму виртуальной реальности и задействовать все органы чувств благодаря тактильным инсталляциям и тематическим аромадиффузорам.

Напомним, проект подразумевает изготовление и установку ярмарочного комплекса. Для него возведут новые строения - информационно-справочный центр, ремесленные лавки, деревянное ограждение. В существующих постройках разместят пространство для мастер-классов, кузницу и событийную площадку.