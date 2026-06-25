У башни Самарской крепости построят иммерсивное пространство

На месте исторической застройки 1586 года по концепции "Живая история: Князь Засекин и врата в Дикое поле" запланированы работы по формированию уникального иммерсивного пространства.
Здесь гости смогут почувствовать себя современниками основания крепости, пообщаться с цифровым двойником князя Засекина на базе голосового искусственного интеллекта, увидеть город сквозь призму виртуальной реальности и задействовать все органы чувств благодаря тактильным инсталляциям и тематическим аромадиффузорам.
Напомним, проект подразумевает изготовление и установку ярмарочного комплекса. Для него возведут новые строения - информационно-справочный центр, ремесленные лавки, деревянное ограждение. В существующих постройках разместят пространство для мастер-классов, кузницу и событийную площадку.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
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