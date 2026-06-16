Треть россиян в период июньских отпусков предпочли Грузию

Грузия стала самым популярным у россиян курортом начала лета — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. В местные города собираются отправиться почти треть отдыхающих в июньские праздники. Еще 15% туристов планируют путешествия по России.

По оценкам Страхового Дома ВСК, только 15% россиян, планирующих отпуск в июне, проведут его в путешествиях по родным просторам. Среди зарубежных направлений самой популярной страной в начале лета стала Грузия — на нее пришлось 32% полисов страхования путешествующих (среди уезжающих за границу).

На втором месте — Китай (25%), на третьем — Турция (17%). Замыкают рейтинг Армения и Таиланд (по 7%). Среди традиционно востребованных направлений наименее популярными в июне стали Египет и Вьетнам (по 3,5%). Также, несмотря на возобновление авиасообщения с востребованными в прошлом году Объединенными Арабскими Эмиратами, россияне не спешат отдыхать в странах Персидского залива.

В период июньских отпусков большинство россиян предпочитают спокойный досуг — покрытие для любительского спорта и активного отдыха включили в страховой полис только 3% отдыхающих.

По данным Страхового Дома ВСК, большинство отдыхающих в июне — женщины, на них пришлось 66% программ страхования. В целом россияне в начале лета предпочитают путешествовать большими компаниями и семьями (56% отдыхающих), еще 34% туристов ездят парами, 10% собираются отдыхать в одиночестве.