Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Праздничные новогодние дни — самое лучшее время для того, чтобы набраться зимних впечатлений во время прогулок или поездок. В Самарской области для отдыха в январские каникулы есть множество вариантов. Не хотите уезжать из города? Выбирайте локации в Самаре или Тольятти, ярко украшенные праздничной иллюминацией. Любите уединение и релакс на природе? Отправляйтесь, например, на смотровую вертолетную площадку или на Царев курган.