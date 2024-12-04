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Туризм Общество

Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Праздничные новогодние дни — самое лучшее время для того, чтобы набраться зимних впечатлений во время прогулок или поездок. В Самарской области для отдыха в январские каникулы есть множество вариантов. Не хотите уезжать из города? Выбирайте локации в Самаре или Тольятти, ярко украшенные праздничной иллюминацией. Любите уединение и релакс на природе? Отправляйтесь, например, на смотровую вертолетную площадку или на Царев курган.

Сориентироваться в многообразии мест отдыха и прогулок в новогодние праздники помогут рекомендации от профессионалов. Директор Туристского информационного центра Самарской области Анна Павкина в видеоинтервью рассказала о тех местах, которые можно посетить всей семьей и обязательно получить незабываемые впечатления.

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