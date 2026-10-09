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Туризм Общество

В Самарской области 80% объектов размещения используют сервис заселения гостей с помощью национального мессенджера МАКС

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на базе отеля "7 Авеню Хотел энд Спа" состоялось рабочее совещание с отельерами по вопросам соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации, а также внедрения сервиса заселения гостей с использованием цифрового удостоверения личности в национальном мессенджере МАКС (МАХ).

Мероприятие организовано управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области совместно с министерством туризма Самарской области при участии представителей регионального Роспотребнадзора.

Цифровизация гостиничного сервиса в регионе набирает обороты. По состоянию на октябрь текущего года к сервису цифрового формата заселения через МАКС (МАХ) подключено 80 процентов объектов размещения региона с номерным фондом более 50 номеров. Еще 17 небольших отелей также используют новую систему. При использовании цифрового удостоверения в национальном мессенджере МАКС (МАХ) процесс регистрации в отеле занимает считанные минуты, а персональные данные гостя находятся под надежной защитой.

В рамках совещания было уделено внимание соблюдению прав потребителей при оказании гостиничных услуг, обозначены конкретные шаги для полного перехода на цифровые форматы заселения и повышения качества сервиса в регионе.

Гид потребителя

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