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Туризм Общество

В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта "Императорский маршрут"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялась торжественная презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта "Императорский маршрут". Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню туризма и объединило ведущих специалистов отрасли, экскурсоводов и туроператоров.

Фото: Министерство туризма СО

Напомним, Самарская область стала 33-м регионом-участником проекта. В июне этого года состоялось подписание трехстороннего соглашения. Соглашение подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО), создатель проекта Анна Громова.

Презентация туристических объектов проекта "Императорский маршрут" не случайно прошла в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича на площади Куйбышева. Это историческое пространство имеет тесную связь с родом Романовых. "Императорский маршрут" объединяет ключевые локации Самарской области, связанные с династией Романовых. Туристы смогут посетить старейший Струковский сад, здание бывшего Дворянского собрания и сквер с недавно установленным памятником Императору Николаю II. Маршрут открывает отличные возможности для развития экскурсионного и культурно-познавательного туризма.

"Важно быть не просто включенными в проект, а создавать действительно работающие маршруты, по которым наши гости и туристы смогут перемещаться и знакомиться с объектами, с историей, с Самарской областью. На данный момент маршруты готовы и согласованы с фондом. Туроператоры уже формируют уникальные продукты, включающие объекты, связанные с династией Романовых", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Участники презентации обсудили перспективы развития экскурсионных и культурно-познавательных направлений, возможности включения в работу по продвижению этого уникального исторического продукта на туристическом рынке страны.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение самых активных экскурсоводов и представителей туристической отрасли.

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