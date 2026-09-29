В Самаре вынесли приговор банде Гатагажева

Вердикт служителей Фемиды выслушали трое мужчин. Их обвиняли в нападениях на людей в Самарской области и бандитизме. Перед коллегией присяжных представали двое 24-летних жителей Самарской области и 30-летний иностранный гражданин.
"В январе 2022 года на территории Самарской области была создана группа лиц для систематического совершения нападений на граждан с целью получения материальной выгоды. В период с января 2022 года по 26 апреля 2024 года участники группы под руководством одного из подсудимых совершали нападения, требования о передаче имущества и завладение чужим имуществом с применением насилия (9 разбоев; 5 грабежей; 4 вымогательств; мошенничество и кражи; незаконный оборот оружия в составе организованной группы)", — рассказали в Самарском областном суде.
Напомним, деятельность бандгруппы пресекли сотрудники ГУ МВД по Самарской области. По версии следствия, ее предводителем мог быть Х. А. Гатагажев. Согласно картотеке суда, вместе с ним судили мужчин по фамилии Жемолдаев и Халназаров.
По версии следствия, группа занималась вымогательством и совершением разбойных нападений на жителей Самары и Волжского района. При обысках у участников банды изъяли оружие кустарного производства. Например, были данные о пистолетах.
Группировку связывали также с заработком на криптовалюте. В итоге троицу признали виновной в бандитизме и ряде тяжких и особо тяжких преступлений. Мужчинам назначили сроки лишения свободы в зависимости от роли каждого: 21 год колонии строгого режима, 19 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а третьему — 4 года колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...