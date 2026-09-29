В Самаре вынесли приговор банде Гатагажева

Вердикт служителей Фемиды выслушали трое мужчин. Их обвиняли в нападениях на людей в Самарской области и бандитизме. Перед коллегией присяжных представали двое 24-летних жителей Самарской области и 30-летний иностранный гражданин.

"В январе 2022 года на территории Самарской области была создана группа лиц для систематического совершения нападений на граждан с целью получения материальной выгоды. В период с января 2022 года по 26 апреля 2024 года участники группы под руководством одного из подсудимых совершали нападения, требования о передаче имущества и завладение чужим имуществом с применением насилия (9 разбоев; 5 грабежей; 4 вымогательств; мошенничество и кражи; незаконный оборот оружия в составе организованной группы)", — рассказали в Самарском областном суде.

Напомним, деятельность бандгруппы пресекли сотрудники ГУ МВД по Самарской области. По версии следствия, ее предводителем мог быть Х. А. Гатагажев. Согласно картотеке суда, вместе с ним судили мужчин по фамилии Жемолдаев и Халназаров.

По версии следствия, группа занималась вымогательством и совершением разбойных нападений на жителей Самары и Волжского района. При обысках у участников банды изъяли оружие кустарного производства. Например, были данные о пистолетах.

Группировку связывали также с заработком на криптовалюте. В итоге троицу признали виновной в бандитизме и ряде тяжких и особо тяжких преступлений. Мужчинам назначили сроки лишения свободы в зависимости от роли каждого: 21 год колонии строгого режима, 19 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а третьему — 4 года колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в силу.