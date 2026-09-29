16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор банде Гатагажева В Тольятти осудили 14 человек за хищения из бойлеров "Татнефти" Директору завода "Коммунар" добавили полгода колонии В Самаре вынесли решение по жалобе бывшего министра из Оренбургской области Агенты пытались доказать, что экс-футболист "Крыльев" должен 90 тысяч долларов, но не смогли

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор банде Гатагажева

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 283
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вердикт служителей Фемиды выслушали трое мужчин. Их обвиняли в нападениях на людей в Самарской области и бандитизме. Перед коллегией присяжных представали двое 24-летних жителей Самарской области и 30-летний иностранный гражданин.

Фото: Александра Белова

"В январе 2022 года на территории Самарской области была создана группа лиц для систематического совершения нападений на граждан с целью получения материальной выгоды. В период с января 2022 года по 26 апреля 2024 года участники группы под руководством одного из подсудимых совершали нападения, требования о передаче имущества и завладение чужим имуществом с применением насилия (9 разбоев; 5 грабежей; 4 вымогательств; мошенничество и кражи; незаконный оборот оружия в составе организованной группы)", — рассказали в Самарском областном суде.

Напомним, деятельность бандгруппы пресекли сотрудники ГУ МВД по Самарской области. По версии следствия, ее предводителем мог быть Х. А. Гатагажев. Согласно картотеке суда, вместе с ним судили мужчин по фамилии Жемолдаев и Халназаров.

По версии следствия, группа занималась вымогательством и совершением разбойных нападений на жителей Самары и Волжского района. При обысках у участников банды изъяли оружие кустарного производства. Например, были данные о пистолетах.

Группировку связывали также с заработком на криптовалюте. В итоге троицу признали виновной в бандитизме и ряде тяжких и особо тяжких преступлений. Мужчинам назначили сроки лишения свободы в зависимости от роли каждого: 21 год колонии строгого режима, 19 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а третьему — 4 года колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4