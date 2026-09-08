Суд начал рассматривать дело финдиректора "АРК" Голудиной о взятке в ФСБ

Суд Железнодорожного района Самары начал рассматривать уголовное дело о взятке сотруднику ФСБ в 2 млн. По версии следствия, силовика пыталась подкупить Татьяна Голудина — она была финансовым директором ООО "АРК". Эта фирма занималась поставками медицинского оборудования.
Напомним, как рассказали в СУ СКР по Самарской области, по версии следствия, 10 ноября 2025 г. свидетельница по уголовному делу о мошенничестве отдала оперативнику 770 тыс. руб. как первую часть взятки в 2 млн. Сотрудник правоохранительных органов в тот момент действовал в рамках оперативного эксперимента. А вот женщину задержали.
"Фигурантка, являясь финансовым директором организации, надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене", — считают в СУ СКР по Самарской области.
В рамках расследования на имущество подозреваемой наложили арест на сумму более 60 млн рублей. Сейчас ведет процесс судья Татьяна Хохрина. Следующее заседание назначили на 9 сентября на 16-30. Информация отображена в картотеке суда.
Основное уголовное дело, в котором фигурирует Голудина и ее предполагаемые подельники, касается махинаций с хищением бюджетных средств. В материалах также фигурирует бывший глава ТФОМС Владислав Романов.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.