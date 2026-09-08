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Суды Происшествия

Суд начал рассматривать дело финдиректора "АРК" Голудиной о взятке в ФСБ

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Железнодорожного района Самары начал рассматривать уголовное дело о взятке сотруднику ФСБ в 2 млн. По версии следствия, силовика пыталась подкупить Татьяна Голудина — она была финансовым директором ООО "АРК". Эта фирма занималась поставками медицинского оборудования.

Напомним, как рассказали в СУ СКР по Самарской области, по версии следствия, 10 ноября 2025 г. свидетельница по уголовному делу о мошенничестве отдала оперативнику 770 тыс. руб. как первую часть взятки в 2 млн. Сотрудник правоохранительных органов в тот момент действовал в рамках оперативного эксперимента. А вот женщину задержали.

"Фигурантка, являясь финансовым директором организации, надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене", — считают в СУ СКР по Самарской области.

В рамках расследования на имущество подозреваемой наложили арест на сумму более 60 млн рублей. Сейчас ведет процесс судья Татьяна Хохрина. Следующее заседание назначили на 9 сентября на 16-30. Информация отображена в картотеке суда.

Основное уголовное дело, в котором фигурирует Голудина и ее предполагаемые подельники, касается махинаций с хищением бюджетных средств. В материалах также фигурирует бывший глава ТФОМС Владислав Романов.

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