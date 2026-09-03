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Суды Происшествия

Пострадавший на железной дороге монтер добился компенсации морального вреда

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд обязал железнодорожное предприятие выплатить 600 тыс. руб. монтеру пути Октябрьской дистанции, пострадавшему при разгрузке рельсов в Самарской области, сообщает Сызранская транспортная прокуратура.

Травма произошла в мае 2024 г. в районе с. Шигоны. Во время работ разорвалось крепление троса, в результате чего работник получил серьезные повреждения ног.

Компенсация назначена как возмещение морального вреда.

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