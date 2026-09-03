Пострадавший на железной дороге монтер добился компенсации морального вреда

Суд обязал железнодорожное предприятие выплатить 600 тыс. руб. монтеру пути Октябрьской дистанции, пострадавшему при разгрузке рельсов в Самарской области, сообщает Сызранская транспортная прокуратура.
Травма произошла в мае 2024 г. в районе с. Шигоны. Во время работ разорвалось крепление троса, в результате чего работник получил серьезные повреждения ног.
Компенсация назначена как возмещение морального вреда.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.