Пострадавший на железной дороге монтер добился компенсации морального вреда

Суд обязал железнодорожное предприятие выплатить 600 тыс. руб. монтеру пути Октябрьской дистанции, пострадавшему при разгрузке рельсов в Самарской области, сообщает Сызранская транспортная прокуратура.

Травма произошла в мае 2024 г. в районе с. Шигоны. Во время работ разорвалось крепление троса, в результате чего работник получил серьезные повреждения ног.

Компенсация назначена как возмещение морального вреда.