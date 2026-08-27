В Самаре пьяный водитель, который сбил насмерть пешехода и скрылся, предстанет перед судом

В Промышленный районный суд Самары в ближайшее время будет передано уголовное дело в отношении 29-летнего водителя. Он обвиняется по п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Напомним, смертельное ДТП произошло 11 апреля на ул. Вольской. Во время следствия собраны доказательства, что мужчина, управляя в состоянии опьянения автомобилем Toyota Mark II, в районе дома № 111 по ул. Вольской при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу своевременно не снизил скорость движения, допустил наезд на пешехода. Пенсионер от полученных травм скончался.

Водитель с места происшествия скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя была установлена, он был задержан.

Позже подследственный принял меры к возмещению материального ущерба и морального вреда, причиненного преступлением.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самарской области.