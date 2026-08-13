Трое жителей Чапаевска обвиняются в похищении человека 

В Чапаевске суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для троих местных жителей, обвиняемых в похищении человека, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По данным следствия, 20 июля 2026 г., трое жителей Чапаевска действуя по предварительному сговору, совершили похищение.
При принятии решения суд учел, что обвиняемые проживают в Чапаевске и ранее не имели судимостей, но при этом речь идет об особо тяжком преступлении против личности, совершенном группой лиц. В итоге в отношении двоих фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а третьему, с учетом характеризующих личность данных, назначил домашний арест.
"Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. На данный момент постановления суда не вступили в законную силу", — уточняют в пресс-службе.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.