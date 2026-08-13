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Суды Происшествия

Трое жителей Чапаевска обвиняются в похищении человека 

ЧАПАЕВСК. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для троих местных жителей, обвиняемых в похищении человека, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Самарской области

По данным следствия, 20 июля 2026 г., трое жителей Чапаевска действуя по предварительному сговору, совершили похищение.

При принятии решения суд учел, что обвиняемые проживают в Чапаевске и ранее не имели судимостей, но при этом речь идет об особо тяжком преступлении против личности, совершенном группой лиц. В итоге в отношении двоих фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а третьему, с учетом характеризующих личность данных, назначил домашний арест.

Фото: объединенная пресс-служба судов Самарской области

"Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. На данный момент постановления суда не вступили в законную силу", — уточняют в пресс-службе.

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