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Суды Происшествия

Мэрию Новокуйбышевска оштрафовали за плохие дороги

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске администрацию городского округа признали виновной в нарушении правил содержания дорог и привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Нарушения выявили в ходе выездной проверки, которую провел инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции. Объектом осмотра стала дорога общего пользования на ул. Миронова, напротив жилых домов.

Специалист зафиксировал серьезные отклонения от норм ГОСТ Р 50597‑2017. Среди выявленных проблем: множество дефектов на проезжей части, заметное смещение решетки дождеприемника по вертикали относительно асфальтового покрытия, а также полностью разрушенная крышка колодца. Все это повышало риск ДТП и могло нанести вред людям и их имуществу.

Поскольку администрация города отвечает за содержание и ремонт муниципальных дорог, именно на ней лежит обязанность своевременно устранять подобные недочеты.

Дело рассматривал мировой судья судебного участка № 67 Новокуйбышевска. С учетом серьезности нарушений мировой судья назначил администрации штраф в 220 тыс. рублей.

На данный момент постановление еще не вступило в законную силу.

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