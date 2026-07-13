Крановщик получил два года принудительных работ за смерть стропальщика в Самаре

Железнодорожный районный суд Самары огласил приговор по уголовному делу против машиниста башенного крана, которого признали виновным в том, что из‑за нарушения правил безопасности на стройке погиб человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Напомним, трагедия случилась в марте 2025 г. на строительной площадке 4‑секционного жилого дома на перекрестке улиц Буянова и Вилоновской. Как установил суд, машинист проигнорировал требования охраны труда, а именно: он перемещал груз, хотя под ним находились люди. В ходе работ строительная конструкция задела опалубку панели в зоне складирования, панель обрушилась на стропальщика и нанесла ему травмы, несовместимые с жизнью.

Суд квалифицировал действия гражданина по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В качестве наказания ему назначили два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Кроме того, на год ему запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением строительно‑монтажных работ.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.